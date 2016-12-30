DÜNYAYI SALLAYAN TÜRK OYUNCU KİM?

Abartmak; Bir şeyi olduğundan daha önemli, daha çok, daha büyük göstermek.. 2016’ya veda, 2017’ye merhaba yazımı yazmak için klavyenin başına oturmuşum.. Gözüm sehpanın üzerindeki Günaydın’a ilişiyor..

Sabah’ın birinci sayfasından ‘Dünyayı Salladı’ başlığı ile verilen haberin devamı şöyle:

‘Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar milyonlarca hayranı olan oyuncunun dönüşü heyecan yarattı..’

Allah Allah; kim ki bu oyuncu ki dönüşü heyecan yaratmış?

Hani hayatta olsalar Marlon Brando diycem.. James Dean diycem.. Marilyn Monroe diycem..

Yok; değilmiş! Üstelik Türkmüş sözü edilen oyuncu:

Bizim 35’lik Engin Akyürek..

‘Ölene Kadar’ adlı dizinin çekimleri başlamış.. Hayranları çok sevinmiş.. Bu cümleye itirazım yok.. Ama devamında gelen;

‘Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar milyonlarca hayranı olan Engin Akyürek’in dönüşü heyecan yarattı..’ cümlesi yok mu?.. Güler misin sabaha mı bırakırsın?..

Sabah’a bıraktık ve gördük ki abartma olayı tavan yapmış!

Bu abartmaya Engin bile kahkaha atmadıysa ben bu bıyıkları keserim (çaktırmayın bıyıkları keseli yıllar oldu..)

Not: Sözkonusu dizi atv yerine başka bir kanalda yayınlanacak olsa aynı haber aynı kelime ve cümlelerle çıkar mıydı acaba?.. Hiiiç sanmam!

EMRAH’TAN REKOR ÜCRETE HAYIR!

Aynı gün, aynı gazetede ‘abartma’ haberinin hemen üzerinde bir başka haber:

‘Emrah; 750 bin liraya hayır dedi- Rekor Ücreti Reddetti..’

O da abartma.. Özbekistan’daki bir otel, Emrah’a yılbaşı gecesi sahneye çıkması için 750 bin TL teklif etmiş.. Emrah; önüne konulan serveti elinin tersiyle itmiş..’

Tarkan ise yılbaşı gecesi için bir başka mekanla 600 bin TL’ye anlaşmış..

Özbek Otelciler; salak mı ki 600 binlik Tarkan dururken, Emrah’ın kapısını çaldılar?

Gerçekten 750 bin TL verdiler mi?..

Verdilerse Emrah ‘hayır’ derken akli dengesi yerinde miydi?.. Benim bildiğim Emrah, bu rakamı havada kapar, üç parande atar, sahneye konar.. Yetmez!

‘Aynı rakama bi de kadınlar matinesi yapalım..’ der.

EMRAH’IN KAYNANASI, VALİNİN KARISI ÇIKTI!

Emrah’ın yeni TV dizisi ‘Aşk ve Mavi’yli izliyor musunuz?.. Sizce en dikkat çeken ‘tip’ kim?.. Bence Emrah’ın yani Ali’nin kaynanası Hasibe yani Ayşegül Ünsal.. İlk kez böylesi hırslı, agresif şiddet yanlısı bir anne-kaynana nolünde görüyoruz onu.. oysa ‘Vali’de ve ‘Köprü’de valinin karısı Melek rolünde ne kadar da farklıydı değil mi?Onu ne kadar yakından tanıyorsunuz bilemem ama ben tanımanızı istiyorum: