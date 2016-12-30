DÜNYAYI SALLAYAN TÜRK OYUNCU KİM?

Abartmak; Bir şeyi olduğundan daha önemli, daha çok, daha büyük göstermek.. 2016’ya veda, 2017’ye merhaba yazımı yazmak için klavyenin başına oturmuşum.. Gözüm sehpanın üzerindeki Günaydın’a ilişiyor..
Sabah’ın birinci sayfasından ‘Dünyayı Salladı’ başlığı ile verilen haberin devamı şöyle:
‘Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar milyonlarca hayranı olan oyuncunun dönüşü heyecan yarattı..’
Allah Allah; kim ki bu oyuncu ki dönüşü heyecan yaratmış?
Hani hayatta olsalar Marlon Brando diycem.. James Dean diycem.. Marilyn Monroe diycem..
Yok; değilmiş! Üstelik Türkmüş sözü edilen oyuncu:
Bizim 35’lik Engin Akyürek..
‘Ölene Kadar’ adlı dizinin çekimleri başlamış.. Hayranları çok sevinmiş.. Bu cümleye itirazım yok.. Ama devamında gelen;
‘Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar milyonlarca hayranı olan Engin Akyürek’in dönüşü heyecan yarattı..’ cümlesi yok mu?.. Güler misin sabaha mı bırakırsın?..
Sabah’a bıraktık ve gördük ki abartma olayı tavan yapmış!
Bu abartmaya Engin bile kahkaha atmadıysa ben bu bıyıkları keserim (çaktırmayın bıyıkları keseli yıllar oldu..)
Not: Sözkonusu dizi atv yerine başka bir kanalda yayınlanacak olsa aynı haber aynı kelime ve cümlelerle çıkar mıydı acaba?.. Hiiiç sanmam!
EMRAH’TAN REKOR ÜCRETE HAYIR!
Aynı gün, aynı gazetede ‘abartma’ haberinin hemen üzerinde bir başka haber:
‘Emrah; 750 bin liraya hayır dedi- Rekor Ücreti Reddetti..’
O da abartma.. Özbekistan’daki bir otel, Emrah’a yılbaşı gecesi sahneye çıkması için 750 bin TL teklif etmiş.. Emrah; önüne konulan serveti elinin tersiyle itmiş..’
Tarkan ise yılbaşı gecesi için bir başka mekanla 600 bin TL’ye anlaşmış..
Özbek Otelciler; salak mı ki 600 binlik Tarkan dururken, Emrah’ın kapısını çaldılar?
Gerçekten 750 bin TL verdiler mi?..
Verdilerse Emrah ‘hayır’ derken akli dengesi yerinde miydi?.. Benim bildiğim Emrah, bu rakamı havada kapar, üç parande atar, sahneye konar.. Yetmez!
‘Aynı rakama bi de kadınlar matinesi yapalım..’ der.
EMRAH’IN KAYNANASI, VALİNİN KARISI ÇIKTI!
Emrah’ın yeni TV dizisi ‘Aşk ve Mavi’yli izliyor musunuz?.. Sizce en dikkat çeken ‘tip’ kim?.. Bence Emrah’ın yani Ali’nin kaynanası Hasibe yani Ayşegül Ünsal.. İlk kez böylesi hırslı, agresif şiddet yanlısı bir anne-kaynana nolünde görüyoruz onu.. oysa ‘Vali’de ve ‘Köprü’de valinin karısı Melek rolünde ne kadar da farklıydı değil mi?Onu ne kadar yakından tanıyorsunuz bilemem ama ben tanımanızı istiyorum:
Ayşegül Ünsal; 17 Ağustos 1973 İstanbul doğumlu. Tiyatro, televizyon, sinema oyuncusu. İletişim uzmanı bir anne ve mimar bir babanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, ortaokul ve liseyi Beşiktaş Kız Lisesinde okumuş. Profesyonel tiyatro yaşamı Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda "Beni Biraz Yönetir misin?" adlı oyunda; yönetmen yardımcısı, oyuncu ve dansçı olarak yer alması ile başlamış.
1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun olan Ayşegül Ünsal, 1994 yılından itibaren Hareket Meditasyonları ve Nefes Teknikleri üzerine eğitimler almış. Oyunculuğun yanı sıra "Beden ve Nefes Bütünlüğü" üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve uygulayıcısı olduğu tüm bu teknikleri içinde barındıran’’ Nefes Farkındalığı’’ çalışmaları geliştirmeye devam ediyormuş..
Not. Allah herkesi Emrah’ınki gibi Hasibe kaynanaların şerrinden korusun..
SEDA’NIN BOŞANMA NEDENİ: BRADD PITT
Kanal D’de ‘Kısmetse Olur’ programından bir sahne.. 8 Mart’ta evlendiği eşinden 4 ay sonra 23 Temmuz 2016’de boşanan sunucumuz Seda Akgül; toplamış yarışmacı kızları olanları soruyor:
-Yeni gelin adayı bekleyen var mı?
Adnan: Angelina Jolie’yi bekliyoruz..
Seda Sunucu: Valla Angelina Jolie’nin boşadığı kocasını da ben bekliyorum.. Ama gelir mi bilmem?
Seda’nımın ‘kısa dönem evliliği’nin tezkere nedeni Bradd Pitt olabilir mi?
‘AAAA BU ORSPU ÇOCUĞUUU..’
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ‘İmam Hatip; halk hareketidir, halkın eğitime sahip çıkma hareketidir’ dedi..
Ertuğrul Özkök (Hürriyet) sordu: ‘Çocuklarını imam hatiplere gönderenler halk çocuğu da, normal devlet okullarına gönderenler ne çocuğu?.’
Ertuğrul Bey’in bu sorusu üzerine aklıma; nurlar içinde uyusun Nejat Uygur Abi’mizin (1927 – 2013) bir oyunu geldi.. Hemen hemen tüm oyunlarında rol alan Bahri Beyat (1930 – 2008) ile sahneleder.. Bağışlayın oyunun adını hatırlayamıyorum çünkü ‘Baba’nın tüm oyunlarını en az 3’er kez izlediğim için artık birbirine karıştırıyorum) Bahri; Nejat’ın anne ve babasının belli olmadığını öğrenir.. Dalga geçecek ya.. Eliyle onu işaret eder ve şöyle der:
-Aaa bu piiiçççç!
Nejat Uygur durur mu?.. O kendine özgü gülücüklerinden birini atar ve onu işaret edip şöyle der:
-Aaaa bu orspu çocuğuuuu!
Lafı nereye mi getireceğim?.. Hiçbir yere.. İlle de bir yerlere mi gitmesi gerekiyor?.. Allah Allah! Biri siyasetten.. Diğeri tiyatrodan.. İki tirat işte sizlere..
YENİ YIL MESAJIM: Görüyorum.. Görüyorum.. Bu yıl yaşamında büyük değişikler olacak. Bol bol gezecek, okuyacak, film izleyecek, kendine istediğin kadar zaman ayıracaksın. İmza: Patronun, Not: Kovuldun.
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