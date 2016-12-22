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Durul Bazan... "ÇOCUĞUMUN ANNESİNİ DAHA BULAMADIM"!..

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Durul Bazan... "ÇOCUĞUMUN ANNESİNİ DAHA BULAMADIM"!..
Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, usta oyuncu Durul Bazan oldu.

Durul Bazan, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı. 

Çocuğumun Annesini Daha Bulamadım 

Hayatta en çok çocuk sahibi olmak istediğini belirten Durul Bazan “Hayatta en çok istediğim şey çocuk sahibi olmak. Tüm yakınlarım bunu bilir. Çocuklara çok düşkünüm.

Bayan arkadaşlarım hep sen çocuk iyi baba olursun diyorlar. Ama ben çocuğumu büyütecek anneyi  daha bulamadım.  Çünkü çocuk senin bir parçandır o seni andığında ölmezsin. Seni bir sonraki nesile taşıyacak olandır şeydir evlat” dedi.

Ölümden Korkuyorum 

En büyük korkusunun ne olduğunu sorulması üzerine  Durul Bazan “ Rahatım ama bir tek ölümden biraz korkuyorum ama bu konuda evham yapmıyorum.

Ölmek için doğduk sonuçta. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar için bu onlara verilmiş mucize düşününce. Çünkü ölümü düşünse zaten her gün o korkuyla yaşayamaz ve bir şey yapamaz” diye konuştu.

Abdestsiz Sokağa Çıkmam

Hakkında çok az insanın bildiği detayları anlatan Durul Bazan, Abdest almadan sokağa çıkmadığını söyleyerek “ Aslında çok inançlı adamım.

Benim belli ibadetlerim vardır. Onları yapmadan da kesinlikle dışarıya ve sokağa çıkmam. Hayattaki tek takıntım budur” diye konuştu.

Babamın Vefatını Sahnede Öğrendim 

Babasının vefat ettiğini tiyatro sahnesinde öğrendiğini anlatan Durul Bazan “ Konservatuar mezunu olmama ve oyunlar oynamama rağmen 30 yaşıma kadar oyuncuyum demedim.

Çünkü büyüklerimiz usta olmak için usta olman lazım ve çırak yetiştirmen gerekli derlerdi. Benim hocam Müşfik Kenter’dir. Ben babamın öldüğünü öğrendiğimde sahnedeydim.

Ertesi gün Müşfik hoca telefon açtı oyunu iptal edelim mi? dedi. Bende kabul etmedim ve ozaman bana bugün oyuncu oldun dedi. En gurur duyduğum an budur” diye konuştu. 

 Bana Kıl Derler 

Yakın arkadaşlarının kendisine kıl dediklerini belirten Durul Bazan “ Beni çok iyi tanıyanlar kıl olduğumu söylüyorlar. Mesela sürekli gittiğim restaurantta istediğim bir şey olmayınca oradan kalkıp giderim.

Bir kere gelmişim dünyaya bu yüzden rahat olmalıyım. Birde eğer istediğim bir yemekle veya başka bir şeyle mutlu olacaksam, sadece onu denemek için her yere giderim” dedi.

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