Ebru Gündeş - Reza Zarrab... BARIŞ ÇUBUĞU YANDI!

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş kararından vazgeçtiği, ve eşiyle kısa süre önce barıştığı iddia ediliyor.

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD’de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş’in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu.

EBRU İLE ZARRAB ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab’la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş'in eşiyle telefonda konuştuğu söyleniyor.

Ebru Gündeş'in, bu konuşma sonrasında boşanma kararından vazgeçtiği, Kanlıca’daki yalısından Beykoz’daki bir eve geçme planlarını askıya aldığı gelen haberler arasında...