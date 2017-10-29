Ebru Gündeş... YAVRU VATAN'DA CUMHURİYET KUTLAMASI!

Güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Gündeş, 29 Cumhuriyet Bayramı'nda sevenleriyle birlikte olmanın mutluluğunu Kıbrıs’ta yaşadı

The Savoy Ottoman Palace Cumhuriyet Bayramı’nı Ebru Gündeş ile kutladı. Güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Gündeş, bu özel günde sevenleriyle birlikte olmanın mutluluğunu Kıbrıs’ta yaşadı.

Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuar seslendiren Gündeş’e 4 dansçı eşlik etti. Yoğun ilgiden dolayı, soğuk havaya rağmen konserini açık alanda yapmayı tercih eden Gündeş, şarkıları ve sahne performansı ile sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevenleriyle beraber yaşadı.