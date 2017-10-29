  • BIST 107.884
  • Altın 155,248
  • Dolar 3,8021
  • Euro 4,4052
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Ebru Gündeş... YAVRU VATAN'DA CUMHURİYET KUTLAMASI!

»
Ebru Gündeş... YAVRU VATAN'DA CUMHURİYET KUTLAMASI!
Güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Gündeş, 29 Cumhuriyet Bayramı'nda sevenleriyle birlikte olmanın mutluluğunu Kıbrıs’ta yaşadı

The Savoy Ottoman Palace Cumhuriyet Bayramı’nı Ebru Gündeş ile kutladı. Güçlü sesi ile gönüllerde taht kuran Gündeş, bu özel günde sevenleriyle birlikte olmanın mutluluğunu Kıbrıs’ta yaşadı.

Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuar seslendiren Gündeş’e 4 dansçı eşlik etti. Yoğun ilgiden dolayı, soğuk havaya rağmen konserini açık alanda yapmayı tercih eden Gündeş, şarkıları ve sahne performansı ile sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevenleriyle beraber yaşadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selami Şahin...'SİZ VARSANIZ, BENDE VARIM!!28 Ekim 2017 Cumartesi 14:57
  • Ezo Sunal... GİTAR ÇALDI; ÇOCUKLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİ!..27 Ekim 2017 Cuma 16:00
  • Hatice... "HÜZÜNLERİ SATTIM"!..27 Ekim 2017 Cuma 15:30
  • Yıldız Tilbe... 20 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI!27 Ekim 2017 Cuma 14:45
  • Toprak Işık... YILDIZ TİLBE'DEN TAM DESTEK!..27 Ekim 2017 Cuma 13:45
  • Candan Erçetin... GELECEĞİN HEKİMLERİ İÇİN SAHNEDEYDİ!..26 Ekim 2017 Perşembe 16:30
  • Ferhat Göçer - Volga Tamöz... DÜELLO YAPTILAR!25 Ekim 2017 Çarşamba 13:15
  • Sıla... 10. SANAT YILINI SAHNEDE KUTLADI!25 Ekim 2017 Çarşamba 12:45
  • Kenan Doğulu... CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL YENİ KLİP!24 Ekim 2017 Salı 17:30
  • Sıla... 10. SANAT YILINI, SAHNEDE KUTLADI!..24 Ekim 2017 Salı 16:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti