Ebru Gündeş... YILBAŞI GECESİ GÖZ KAMAŞTIRDI!

Yılbası gecesi BVS Group’a ait Günay Restaurant’ta sahneye çıkan müzik dünyasının güçlü sesi Ebru Gündeş unutulmaz bir geceye daha imza attı.

Sanatçının yılbaşı konserinin rezervasyonu sosyal medyadan ilan edildiği hafta doldu.

Balmain marka mini bir elbise ile yılbaşını karşılayan ünlü sanatçı yeni yılın karşılanacağı dakikalar Günay’ı tıka basa dolduran sevenlerini ayağa kaldırıp geri sayım yaparak ; once sağlık sonra mutluluk ve barış diledi…

Yeni yıla girerken sanatçıyı sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler yine yalnız bırakmadı. Orhan Gencebay – Sevim Emre , Derya Ayaydın , Tahir Kıran ve ailesi ,

Üç buçuk saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı ayakta alkışlanarak sahneden ayrıldı.