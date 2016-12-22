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Ebru Küçükakar... AJANS YEMEĞİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ!..

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Ebru Küçükakar... AJANS YEMEĞİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ!..
20 yıllık tecrübesi ile yeni açtığı ajansıyla dizi ve film sektörüne hizmet veren Ebru Küçükakar geçtiğimiz akşam oyuncuları ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte bir konuşma yapan Ebru Küçükkakar  duygularını şöyle aktardı;

Ülkemizde ve dünyada şu an yaşadıklarımız, bir hayli üzücü ve can sıkıcı. Ancak bizler yaşamaya ve çalışmaya devam etmek durumundayız. Dolayısıyla değerli oyuncularım ve ekibimle beraber, tanışma ve dayanışma için buradayız. Yeni projelerimizle sektörde başarılı işler yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu gece bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.

Nispetiye'de Sepya meyhanede gerçekleşen yemeğe, İpek Tuzcuoğlu, Ebru Akel, Burak Alkaş,Özgür Özberk, Özcan Varaylı, Emre Ubeyli ve Tunca Aydoğan’ın dışında genç oyuncular da  yer aldı.

Yeni ajansımızda,  2017 yılındaki hedefimiz önemli projelere imza atmak olacak. Bu konuda deneyimli ekibimizle birlikte, yeni yılda sizlerle güzel paylaşımlarda buluşmak ümidiyle…

Adeta yıldız yağmurunun yaşandığı gece sosyal medyada büyük ilgi gördü ve TT listesine girdi.

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