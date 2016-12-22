Ebru Şallı... CEM YILMAZ İLE OLAN İLİŞKİSİNİ YALANLAMADI!..

Son günlerde Arda Turan'la sosyal medyadaki özel yazışmalarıyla gündeme gelen Ebru Şallı, bu konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ebru Şallı, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Arda benim gerçekten arkadaşım. Bir insanın özel alanına girilmesi üzücü. Arda da şaşırdı, sinirlendi. Biz iyi dostuz."

Bir süredir Cem Yılmaz'la birlikte olduğu iddia edilen Şallı, aşk hayatıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi. Gazeteciler, "Arda Turan'la ilgili sorulara net cevap verdiniz.

Ama 'Cem Yılmaz'la birlikte değilim' diyerek bizi yalanlamıyorsunuz" diye karşılık vererek onu köşeye sıkıştırdı.

Bu yorum üzerine gülümsemekle yetinen Şallı, ısrarlı sorular karşısında kendisini ele verdi. Gazetecilerin "Sessiz kalmanızı 'Evet' olarak mı anlayalım?' sorusu karşısında "Çok fenasınız, bir şey demiyorum size" diyerek kaçtı.