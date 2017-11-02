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Ebru Yaşar... "İBRAHİM TATLISES İLE BARIŞTIK"!..

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Ebru Yaşar... "İBRAHİM TATLISES İLE BARIŞTIK"!..
Ebru Yaşar, katıldığı bir radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, yayında İbrahim Tatlıses’e kırıldığını, ancak sonradan barıştıklarını anlattı:

"FİNAL KIRGIN OLDU"

Yaşar, “Bizim İbrahim Bey’le iyi kötü günlerimiz oldu. Bana kattığı çok şey oldu. Finalde biraz kırgınlık yaşadık ama olsun. Bu camia için çok önemli bir isim. Küs değiliz ama ben bazı şeylerine kırıldım.

"İNSAN YAKININA KIRILIR"

Bir gün Derya Tuna ile karşılaştım, o da o anda İbrahim Tatlıses’le telefonda konuşuyordu. Küs olduğumuzu bilmediği için ‘Bak telefona birini veriyorum’ dedi, telefonu bana uzattı. Konuştuk ve barıştık. İnsanlar yakın oldukları kişilere kırılır, bu da sevgidendir.” dedi.

"BEN DE ÇALIŞIP KAZANIYORUM"

Evlendikten marka giyinmeye başlayan ve eşinin sürekli pahalı hediyeler aldığı Ebru Yaşar, o konuyla ilgili de açıklama yaptı: “Eşim bana evlilik teklifi etmedi. O açığı kapatmak için yıl dönümlerimizi çok güzel kutluyoruz. Karşılaştığımızda ‘Ben bu insanla evleneceğim’ dedim. Bu işlerde ne para, ne iyilik tek başına önemli. Erkeğin de evlenmeye uygun olanı, olmayanı var.

"İLİŞKİDE SÖMÜRÜ OLMAMALI"

Karşılıklı sömürü olmasın isterim. Ben kendim çalışıp kazanıyorum, o kendi çalışıp kazanıyor. Tabii ki evliliktir insan birbirine yardım edecek ama sömürme planları olmamalı.”

EŞİ HEDİYEYE BOĞUYOR

Ebru Yaşar'a eşinin düğün hediyesi 500 bin liralık tektaştı. Yılbaşı hediyesi 1 milyon liralık Maserati otomobil. Evliliklerinin 6'ncı ayında Bodrum'dan 15 milyon TL'ye lüks yazlık aldı. Birinci evlilik yıldönümlerinde ise tekne.

Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses'le barıştık

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