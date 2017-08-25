Eda Taşpınar... BİKİNİ ALTI GİYMEDİ, TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI!

Sosyetik moda ikonu Eda Taşpınar, sahilde bikini altı olmaksızın fotoğrafçının karşısına geçti. Eda Taşpınar, ateşli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, moda ikonu olmanın hakkını cesur pozlarıyla veriyor. Tasarımcılık yapan, kozmetik ürünler çıkaran Taşpınar, sosyal medyayı kişisel PR için en iyi kullanan ünlü isimlerden biri.

Düzenli spor yaptığı için muhteşem bir fiziğe sahip olan Taşpınar, profesyonel mankenlerden daha iddialı bir çizgide ilerliyor.

Birçok ünlü isimle aşk yaşayan genç kadın özellikle yaz aylarında özel çekilmiş sahil fotoğraflarıyla gazetelerin birinci sayfalarını süslüyor.

Saatlerce şezlongunda uzanıp bronzlaşmasıyla zaman zaman espri konusu olan Taşpınar, bugün yaptığı paylaşımla kendi sınırlarını zorladı.

Her daim etkileyici pozlar vermeyi bilen, bunun için profesyonel bir ekiple çalışan Taşpınar, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi bildi.



