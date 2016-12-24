EFSANE YARIŞMA GERİ DÖNDÜ!

70’li yılların efsane dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenen, sinemanın kral ve kraliçesini seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma "Sinema Güzeli" yarışması Şubat ayında Antalya’da düzenlenecek.

Yıllar önce her yıl düzenlenerek sinemanın kral-kraliçesinin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği nostaljik geleneksel yarışma “Sinema Güzeli” yarışması günümüzde Bonne Vie dergisi ile devam edecek.

Vizyon Production, Bonart Ajans ve Antalya Holiday Medya iş birliğiyle organizasyonu 28 Şubat salı günü, Antalya Starlight Resort Hote Side’de gerçekleştirilecek yarışmanın sunuculukları ise Ceren Kaplakarslan ve Vatan Şaşmaz yapacak..

Film-Sanr Vakfı’nın manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “1.Sinema Güzeli Yarişmasi”nın jüri üyeleri arasında sinema ve TV dizi sektörü’nün ünlü yapımcıları Şükrü Avşar (Avşar Film), Mehmet Yiğit Alp (NTC Medya), Faruk Bayhan (MF Yapım), Çağrı Bingüller (Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi) ve Engin Çağlar (Film-San Vakfı Bşk.) tarafından yapılacak olup ilk üç dereceyi paylaşacak kız ve erkek yarışmacılar ödül olarak;

Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi’nden kamera önü oyunculuk eğitimini ücretsiz alacaklar, Ayrıca jürideki yapımcıların projelerinde ror alacaklar.

Yarışmada birinci seçilecek yarışmacı 2017 yaz ayında K.K.T.C.’de gerçekleştirilecek 12. Miss Fashion TV İnternational Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazanacak.

Bora Jet Airlines’in ulaşım sponsorluğuyla 21-29 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya Starlight Resort Hote Side’de Kampa girecek 14 kız - 14 erkek yarışmacı, yönetmen Avni Kütükoğlu başkanlığında Drama İstanbul Oyunculuk Atölyesi hocaları ve Ayça Kuru Akademi hocası Ayça Kuru’dan imaj, zarafet, yürüyüş-duruş, stratejik danışmanlık, Vizyon Production Atilla Kaplakarslan’dan da koreografi dersleri alarak gala gecesine hazırlanacaklar.

TV 8,5 tarafından yayınlanacak gala gecesinde Ömür Gedik, Gökhan Keser ve Elif Kaya gibi ünlü sanatçılar sahne alarak izleyenlere konserler verecekler www.sinemaguzeli.com sayfasına girip giriş kayıt formunu doldurarak fotoğraf elemesini geçen adaylar, 19 Şubat pazar günü Hotel Mercure Istanbul Bomonti’de ön jüri tarafından canlı elemeden geçip 14 kız - 14 erkek finalist olarak belirlenip Antalya’daki finale gitmeye hak kazanacaklar.