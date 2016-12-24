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EFSANELER GÜNAY’DA BULUŞTU!

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EFSANELER GÜNAY’DA BULUŞTU!
BVS Group’un Amiral Gemisi Günay Restaurant’ta Türk Sanat Müziğinin yaşayan efsanelerinden isimlerinden Muazzez Abacı ve Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya sahne aldılar.

Programına Türk Sanat Müziği eserler ile başlayan Muazzez Abacı yıllara meydan okuyan sahne performansı ile konuklara eşsiz bir Günay gecesi yaşattı.

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Muazzez Abacı sonrası sahneye çıkan Serkan Kaya gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. ‘’ Vatan’’, ‘’Mesele’’ ve ‘’ Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’’ gibi beğenilen şarkılarını yüzlerce konukla birlikte söyledi.

Şarkılarını seslendirirken salona Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Ahmet Selçuk İlkan’ın girdiğini gören Kaya şaşkınlığını gizleyemeyerek ‘’ İşte yaşayan Efsaneler, böyle mutluluk olamaz!’’ dedi.

İlk olarak Cengiz Kurtoğlu’nu sahneye alan Serkan Kaya, ardından Ümit Besen, Arif Susam ve Ahmet Selçuk İlkan’ıda sahnede davet etti.

Birbirinden unutulmaz şarkılarını seslendiren ünlü sanatçılar Günay Sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attılar.

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