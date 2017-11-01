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Ekin... LONDRA'DAN KALİTE ÖDÜLÜ GELDİ!..

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Ekin... LONDRA'DAN KALİTE ÖDÜLÜ GELDİ!..
Londra’da düzenlenen Uluslararası 10. Kalite Zirvesi’nde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve kurum ve kişilere plaketler verildi.

Türkiye’den katılan Ekin, İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ve Derya Uluğ sanat dalında ödül alırken Hatay’ın Payas ilçesi ise ‘Yılın belediyesi’ ilan edildi. Sanatçı Ekin, London South Bank University’ den Türkiye’nin En Kaliteli Sanatçısı Ödülü’nü aldı. Irkçılık, din ve dil ayrımı yapmaksızın yaptığı kardeşlik ve barış şarkılarından dolayı ödüle layık görülen Ekin, üniversite yetkilileri ve öğrencilerine kendisini ödüllendirdikleri için teşekkür etti.


LOBİN Uluslararası İşletme Danışmanlığı (LOB’in World) tarafından Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen zirveye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç’i temsilen Londra Ticaret Müşaviri Ahmet Enis Tekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu, Barones Marie Clairevon Alvensleben ile Türkiye ve İngiltere’den çok sayıda davetli katıldı.

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