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Ekrem Arpak... GEBZE'Yİ AYAĞA KALDIRDI.

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Ekrem Arpak... GEBZE'Yİ AYAĞA KALDIRDI.
Arpak'ı görmek için merkeze akın eden binler salona sığmaz iken bir çok kişi dışarıda kaldı. İlgiden hayli memnun olan Ekrem Arpak'ın kalabalık ile kurduğu samimi diyalog ve kimseyi kırmadan ilgilenmesi gelenleri fazlası ile mutlu etti.

Son dönemlerin yükselen yıldızı Ekrem Arpak, yakın dostu Filit Bozkurt'un kızının nişanında sahne almak için gittiği Gebze'de hayranları tarafından büyük coşku ile karşılandı.

Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Arpak, sonrasında Yeni Ahmet Pembe Kültür Merkezinde sahne aldı.

KÜLTÜR MERKEZINDE TARİHİ KALABALIK!

Arpak'ı görmek için merkeze akın eden binler salona sığmaz iken bir çok kişi dışarıda kaldı. İlgiden hayli memnun olan Ekrem Arpak'ın kalabalık ile kurduğu samimi diyalog ve kimseyi kırmadan ilgilenmesi gelenleri fazlası ile mutlu ederken, aynı zamanda tüm türkülere eşlik etmeleri ortaya doyumsuz bir türkü şöleninin çıkmasına neden oldu

BiNLER TÜRKÜLERE DOYDU...

Ekrem Arpak'ın harika performansı ile coşan konuklar adeta ayakta durmadan eşlik etti. Konser havasına bürünen düğün başladığı gibi harika bir tempoda biterken Ekrem Arpak hayranlarının sevgi seli içinde ayrıldı.

 

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