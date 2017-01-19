Ekrem Arpak... SUNDUĞU “SAZ İLE SÖZ İLE” PROGRAMI YAYINA GİRMEDEN SES GETİRDİ.

Ekrem ARPAK : "Türküleri yeniden ayağa kaldırmaya ve dostluk, kardeşlik, vefa, arkadaşlık, birlik beraberlik gibi değerlerimiz ile harmanlayıp izleyiciye özledikleri Halk Müziğimizi vermeye çalışacağız.

Ekrem ARPAK’IN SUNDUĞU “SAZ İLE SÖZ İLE” PROGRAMI YAYINA GİRMEDEN SES GETİRDİ.

Yeni yayın dönemine iddialı programlar ile girmeye hazırlanan TRT Müzik, bu programlar ile ilgili her ne kadar detaylı açıklama yapmamış olsa da sosyal medyada ve kulislerde şimdiden konuşulanlar özellikle ‘’SAZ İLE SÖZ İLE‘’ adlı programın yeni yayın döneminde en iddialı programlardan biri olacağı iddiasını taşıyor.

Sunuculuğunu ve solistliğini sıra dışı klipleri, çarpıcı albüm ve duruşları ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Arpak Kardeşler Müzik Grubundan Ekrem Arpak'ın üstlendiği programda; Siyaset, Müzik, Televizyon, Spor, Sinema ve Edebiyat dünyasından birbirinden değerli konukların ağırlanacağı ve türkülerin, şarkıların canlı performanslar ile izleyici ile buluşacağı bir program olacağı söyleniyor.

Gerek konuk olan çok değerli isimlerin sosyal medyalarından programa dair yaptıkları övgü dolu paylaşımları, gerek Ekrem Arpak'ın müzik yaşantısında özellikle kliplerinde ki sıradışı tarzı ile ulaştığı geniş kitlenin ilgisi ile "Saz İle Söz İle" programı daha yayına girmeden büyük ilgi görmesine şaşırmamak gerek.

Programa dair detaylı bilgi vermeyen Ekrem Arpak yine de iddialı olmaktan kaçınmıyor…Sözlerine "Halk Müziğine büyük katkıları nedeni ile TRT ve TRT Müziğin çok değerli Yöneticilerine teşekkür ediyorum" diyerek başlayan Ekrem ARPAK : "Türküleri yeniden ayağa kaldırmaya ve dostluk, kardeşlik, vefa, arkadaşlık, birlik beraberlik gibi değerlerimiz ile harmanlayıp izleyiciye özledikleri Halk Müziğimizi vermeye çalışacağız. Bunun için 40 kişiyi aşkın dev bir ekip ile gece gündüz çok çalıştık. Tam da bu noktada başta çok değerli Yönetmenim Gökhan Ateştürk olmak üzere yapımcım Mehmet Arpak, Genel Koordinatörüm Derya Arpak, Yürütücü Yapımcımız Derya Yıldırım, Orkestra İstanbul'un çok değerli Şefi Turgay Yılmaz ve tüm teknik ekibe bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İzleyiciyi klasik programların akışına esir etmeden konuklarımız ile hayatı, müziği, güncel yaşamı canlı konser tadında sunma gayreti ile sevecekleri bir program için büyük emekler veriyoruz… Eminim ki TRT Müzik izleyicileri bu programı çok sevecek. ‘’

Ekrem Arpak'ın Halk Müziğinden eserleri canlı performans ile icra ettiği program farklı içeriği, Anadolu Kültürümüzün zenginliğini, misafirperverliliğini, müziğin, siyasetin, edebiyatın, Sinema, Televizyon, basın ile hayatın her programda türküler ve şarkılarla buluştuğu formatı ile Yeni yayın döneminde TRT Müzik Ekranlarında olacak...