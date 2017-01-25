Ekrem Arpak... SÜPER BAŞLANGIÇ!...

Yeni yayın döneminde TRT Müziğe katılan Ekrem Arpak'ın sunduğu "Saz ile Söz ile" programı ilk bölümde büyük ses getirdi.

Yeni yayın döneminde TRT Müziğe katılan Ekrem Arpak'ın sunduğu "Saz İle Söz İle" programı ilk bölümde büyük ses getirdi.

Sosyal medyada büyük beğeniler alan ve mesaj yağmuruna tutulan program Ekrem Arpak'ın konukları ile kurduğu samimi dostluk, bir müzik Kanalı'nın ekranına taşıdığı espri ve zamam zaman hayata dair sohbetleri türküler ile harmanlaması büyük beğeni topladı.

MESUT YAR'A TÜRKÜ SÖYLETTİ!...

Yakın dost oldukları bilinen Ekrem Arpak ile Mesut YAR'ın karşılıklı tatlı atışmalarına zerafeti ve sesi ile renk katam başarılı sanatçı Aliye Mutlu'nun performansı ve elbette Mesut Yar'ın dostunu kırmayarak türkülere düet yapması ortaya harika bir programın çıkmasına sebep oldu.

Anlaşılan o ki Ekrem Arpak ve programı yeni sezonda kendinden çok bahsettirecek.