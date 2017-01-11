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Elçin Sangu... KAFA KARIŞTIRAN 'HAMİLELİK' TESADÜFÜ!

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Elçin Sangu... KAFA KARIŞTIRAN 'HAMİLELİK' TESADÜFÜ!
Bir süre önce Kiralık Aşk dizisinin yıldızı Elçin Sangu'nun hamile olduğu iddia edilmişti fakat bu iddia yalanmıştı. Tesadüf bakın ki Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun canladırdığı Defne karakteri hamile olabilir.

Oyuncu Elçin Sangu'nun 5 yıllık sevgilisi Yunus Özdilek'ten 2,5 aylık hamile olduğu iddia edilmiş, zor bir hamilelik geçirdiği konuşulan oyuncu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Tesadüfe bakın ki, Elçin Sangu'nun 'Kiralık Aşk' dizisinde hayat verdiği 'Defne' karakteri de hamile kaldı.

13 Ocak'ta yayınlanacak olan bölümde Defne aşerecek ve gebelik testi yaptıracak. Kiralık Aşk dizisi 20 Ocak'ta final yapacak.

Kaynak: internethaber.com
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