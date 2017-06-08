Elçin Sangu... NEDEN ADLİYE KORİDORLARINDA?..

Eski menajeri, Elçin Sangu’yu ‘vefasızlıkla’ suçlayıp 100 bin dolar tazminat istediği ‘haksız fesih’ davası görüldü.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın duruşmasına Elçin Sangu’nun tanıkları dinlendi. Oyuncunun 6 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Yunus Özdiken, "Elçin’in imzaladığı sözleşme çok ağırdı.

Son zamanlarda Başay Hanım, Elçin’e ‘Ben sana yetemiyorum, ayrılalım’ dedi. Para konusu çözülemedi ki mahkemeye gittiler." ifadelerini kullandı.

100 BİN TL İSTEDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Sangu’nun ‘Kiralık Aşk’taki partneri Kerem Fırtına; “Başay Hanım fanlarla sorun yaşıyordu. Fanlarla oyuncu ve menajerin sürtüşmeye girmemesi gerekiyor.

Bu ilişki bu şekilde bitti" derken Tanık Hande Yılmaz ise; "Patronumuz Kerem Bey, Elçin Hanım’a menajerin seni iyi yönetmiyor diye uyardı.

Bir daha bizim şirketten Elçin Hanım’a proje gitmedi" dedi. Emre Kural ise; "Başay Hanım, Elçin’den ayrılmak için 100 bin liralık bir rakamdan bahsetti.” diye iddia etti.