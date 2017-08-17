Elif Ece Uzun... "FAKİRLERLE EVLENEMEM"!..

Manken Elif Ece Uzun "Bir fakirle evlenmem." diye açıklama yaptı. Uzun, bu açıklamasıyla meslektaşı Özge Ulusoy'un "Fakirlerle mi çıkalım?" sözünü desteklemiş oldu.

"Fakirle mi çıkalım" açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olan manken Özge Ulusoy'a destek meslektaşı Elif Ece Uzun'dan geldi. Özge Uzun da bir fakirle evlenmeyeceğini söyleyerek Ulusoy'a destek olmuş oldu. "DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE ÇALAR" Manken Elif Ece Uzun evleneceği erkekte aradığı kriteri açıkladı. Elif Ece Uzun"Maddi durumu benden aşağıda olan biriyle asla evlenmem. Davul bile dengi dengine çalar" dedi.