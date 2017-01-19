Elisabeth Meltem Doğan… TARKAN İSTEDİ, TÜRKİYE’YE DÖNDÜ!..

Dış basında bazı odakların ülkemizi yaşanmaz bir yer olarak göstermeye çalışmasına inat Elisabeth Meltem Doğan ülkesine dönerek bu tür eleştiride bulunanlara en güzel cevabı verdi.

Tarkan davet etti, Elisabeth ülkesine döndü.

Tarkan’ın duyarlılığı alkışlattı.

Kısa bir süre önce Fransa’da Mega Star Tarkan ile karşılaşan Elisabeth Meltem Doğan, Mega Star’ın övgüsü ve daveti üzerine kariyerini Türkiye’de sürdürme kararı aldı. Dış basında bazı odakların ülkemizi yaşanmaz bir yer olarak göstermeye çalışmasına inat Elisabeth Meltem Doğan ülkesine dönerek bu tür eleştiride bulunanlara en güzel cevabı verdi.

Özellikle dış basının son dönemde terör sorunlarını bahane göstererek Türkiye’yi yaşanmaz bir ülke olarak göstermeye çalışmasına inat Fransa’da başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan Elizabeth Meltem Doğan kariyerine kendi vatanında devam etme kararı aldığını açıkladı.

Mega Star Tarkan'ın Fransa'daki bir konser organizasyonunda birlikte çalışma imkanı bulan Elisabeth Meltem Doğan, Tarkan'ın kendisi gibi gelecek vaat eden başarılı insanların Türkiye’de yollarını devam etmeleri gerektiği tavsiyesi üzerine bavulları toplayıp Türkiye’ye döndü. Özellikle bu kadar büyük ve özel bir kariyere ulaşmış Tarkan gibi bir starın vatanı ile ilgili böyle bir duyarlılık göstermesinden çok etkilendiğini söyleyen Elisabeth Melten Doğan, ülkesine dönmesinde Tarkan’ın bu duyarlılığının çok büyük etkisi olduğunu ifade etti. Özellikle aksiyon oyunculuğunda adından söz ettirmek isteyen Doğan, “Dünyada aksiyon deyince akla gelen kadın oyuncular var ama Türkiye’de oyunculuk bakımından bu konuda biz uzmanlaşma yok. Bu yolda ilerlemeyi ve aksiyon deyince akla gelen kadın oyunculardan biri olmak istiyorum. Bana sunulan projeler arasından aksiyon odaklı projelere eğilmeyi planlıyorum” dedi.

Dünya'nın gözünden bakıp kendi vatanında aktörlük kariyerine devam etmek için bu yolda bir ekip kurma çalışmalarına başlayan Meltem Doğan’ın Osman Sınav’ın yeni projesi için Osman Sınav ile görüştüğü sızan dedikodular arasında…

Elisabeth Meltem Doğan Kimdir?

Altı yaşında keman çalmaya başladı.

Üç konservatuar eğitimi aldı.

Fransız opera tiyatrosunda ''LEFRAMONEVUR'' adlı yetişkin opera oyununda 10 yaşında seçilen ilk Türk kız çocuğudur.

Fransa'da tiyatroda başarı sergiledikten sonra ailesinden ve akademik olarak aldığı eğitimden dolayı müzik anlamında da başarı sergiledi.

Özel bir caz gırtlağı sahip olan Elisabeth Meltem DOĞAN, ülkesine dönerek; ülkenin sayılı aksiyon oyuncularından biri olmayı hedefliyor.