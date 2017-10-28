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Emre Altuğ - Çağla Şikel... ÇOCUKLARIYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR!

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Emre Altuğ - Çağla Şikel... ÇOCUKLARIYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR!
Bir süredir birlikte sıkça görülen Çağla Şikel ve Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında görüntülendi.

Haber: Arslan GÜVEN

İşlerinden arta kalan zamanlarını çocuklarıyla birlikte geçiren Çağla Şikel ve Emre Altuğ’un ilk ziyaret ettikleri mağaza oyuncak mağazası oldu.

Uzun süre oyuncak seçmeye çalışan Kuzey’e anne ve babası da yardım etti. Uzun süre ne alacağına karar veremeyen Kuzey, en sonunda şehrin binalarının ve araçlarının çeşitli boyutlarda parçalar kullanılarak tasarlandığı son zamanların popüler lego oyunu Ninjago’yu seçti.

Oyuncak alışverişin ardından çocuk mağazalarından bol bol alışveriş yaparak birlikte yemek yediler.

Emre Altuğ, Çağla Şikel ve çocuklarını uğurladıktan sonra Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenen oyunu “Azizname”ye hazırlanmak için kulise geçti.  

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