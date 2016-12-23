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Emre Aydın...“TÜRKİYE'DE PARA MÜZİKTE DEĞİL, OYUNCULUKTA”

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Emre Aydın...“TÜRKİYE'DE PARA MÜZİKTE DEĞİL, OYUNCULUKTA”
“Sen Beni Unutamazsın” adlı yeni şarkısı ve şarkının klibindeki yönetmelik performansı ile dikkat çeken Emre Aydın, müzik endüstrisine dair önemli açıklamalar yaptı.

 

CRI Türk’te Michael Kuyucu’nun programına konuk olan rock müziğin başarılı yorumcularından Emre Aydın, müzik endüstrisi ve Tarkan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de para müzikte değil, oyunculukta

Michael Kuyucu CRI Türk FM’deki programına konuk olan Emre Aydın’a günümüzde gençlerin tek şarkı ile şöhret olmak için acele ettiklerini, bir şarkı patlatarak hemen para ve şöhret elde etmek gibi bir hırslarının olduğunu söyleyerek bu konuda ne düşündüğünü sordu. Emre Aydın tek şarkı ile şöhret ve para peşinde koşan genç popçuları izledikleri bu yoldan geri dönmelerini tavsiye etti.

Emre Aydın, “Bu yolu tavsiye etmiyorum. Müzik bir yaşam stilidir, para değil. Bir şarkı ile iş patlar belki ama sonra ters yöne de patlayabilir. Yeri gelmişken şunu da söylemek lazım: Müzikte para yoktur sanıldığının aksine. Herkes müzisyenler deli gibi para kazanıyor sanıyor. Türkiye'de para, oyunculuktadır. Kısa vadede para ve şöhret peşinde olan arkadaşlar oyunculuk dersleri almaya başlayabilirler. Kısa yoldan para kazanmanın yolu müzik yapmak değildir, müzik yaşam stilidir” dedi.

"Türkiye’de Tarkan gibi star çıkacağını sanmıyorum"

Bence Türkiye’de Tarkan gibi bir star daha çıkmaz diyen Emre Aydın, “Ben öyle düşünüyorum. Tarkan’ın buna neden olan iki temel durumu var. Birincisi; 90'larda çıkmış olması. Bu çok önemli faktör. Tarkan’ın doksanlarda müzik dünyasına girmesinin onun kariyeri için olumlu bir şey. Emre Aydın, Michael Kuyucu’nun “Peki, Tarkan bugün çıksaydı yine megastar olur muydu?” sorusuna karşı “Tarkan, bugün çıksaydı çok beğenilirdi; ama mega star olamazdı. Tarkan ülkedeki en popüler, en sevilen şarkıcı olabilirdi yine; ama basın onu muhtemelen Megastar'lığa koymazdı” dedi.

90’larda müzik yorumcuları oyunculardan daha popülerdi

Emre Aydın, Tarkan’ın megastar olmasında etkili olan ikinci nedenin o zaman müzik dünyasında az yorumcunun olmasına bağladı. Aydın:  “ O dönem toplasanız on kişi vardı yoktu, televizyonda sürekli onları görüyorduk. Sektörde boşluk vardı. O zaman müzisyenlerin oyunculardan daha meşhur olduğu zamanlardı.” Diyerek doksanlarda müzik yorumcularının daha popüler olduğunu söyledi. Emre Aydın Tarkan’da bir star ışıltısı olduğunu söyledi ve “Bir sürü insanla tanıştım, ben öyle birini görmedim mesela. Tarkan'ın öyle bir durumu var. Benzer bir pırıltıyı Ricky Martin'de görürüm ben hep. Ne olduğunu tam tarif edemediğimiz; ama hissettiğimiz şey.” dedi ve “Bu iki durumu yüzünden, bence yegâne Megastar olarak kalacak “ yorumunu yaptı.

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