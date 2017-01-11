Emre Belözoğlu... "DEVLETİMİZ VE ATATÜRK ÜZERİNDE BİRLEŞELİM"!..

Emre Belözoğlu Antalya kampında verdiği röportajda ülkemize dair düşüncelerini ve bilinmeyenlerini sevenleri ile paylaştı.

Futboluyla hep zirvede, kişiliği, liderliği ve saha içindeki tavırlarıyla da hep gündemde oldu. Herkes onun için çok şey söyledi ama takımlarına, futbolu ve lider özellikleriyle sağladığı katkıyı kimse inkar edemedi.Şimdi, futbolunun olgunluk çağında Başakşehir’in kaptanlığını yapıyor ve yürüttüğü o gemi, ligin ilk yarısının zirvesinde yüzüyor.

SEVDİLER YA DA NEFRET ETTİLER

SEN gittikten sonra Fenerbahçe’de her problem yaşandığında ‘Emre olsa bu sorun olmazdı’ deniliyor. Emre neler yapıyordu ki takım içerisinde?

- Oynadığım takımlarda hep sevildim. Saha içinde takım için her şeyi yaptığım arkadaşlarım olmuştur. Kaybetmeyi sevmediğimi arkadaşlarım bilir. Bu yüzden baskıyı kendi üzerlerinde hissederler. Bazı oyuncuların performansını ciddi anlamda yukarı çekmişimdir.

Bir taraftar gibi yaklaşırım olaylara. Takım arkadaşlarıma ‘Fenerbahçe taraftarının yarın işe mutlu gitmesini ister misiniz?’ derdim. Rakiplere de, hakemlere de olduğum gibi davrandım. Bu da hatalar getirdi. Belli yerlerde belki olduğunuz gibi değil daha farklı da davranmanız gerekiyor. Bu yüzden bence insanlar beni sevdi ya da nefret etti.

Fenerbahçe’de bir kriz gördüğünde ‘Ben olsam bunu yapardım’ diyor musun?

- Öyle demek doğru olmaz. Ama bir çok olayın gelişinden nereye gidebileceğini hesaplayacak tecrübem olduğundan onu o çıkış noktasında sonuçlandıracak tecrübem var. Başakşehir’de de doğru müdahaleler yapabildiğimi düşünüyorum.

G.SARAY HAYATIMIN BİR GERÇEĞİ

Her transfer döneminde adın Fenerbahçe için anılıyor...

- Sezon başında bir yönetici büyüğümüz ile bir görüşme olmuştu. Onun dışında benim bildiğim bir şey yok. İsmimin geçmesi, geçmemesi hiç önemli değil. Benim Fenerbahçeliğimi kimse değiştiremez. Bir gün futbol biter ve camianın içinde olurum olmam ama F.Bahçeliliğim ailece devam eder...

Çocukluğumuzda hepimizin bir takımı vardır. Fenerbahçe’ye geldikten sonra bir soru geldiği için Fenerbahçeliğimi söyledim. Galatasaray hiçbir zaman inkar etmediğim bir gerçektir. Kadıköy’e gittikten sonra Fenerbahçe’nin başarısı için hep yapmam gerektiğini yaptım.

Protestolar motive edici bir şey. Benim için değersiz. Onların takımında oynasam en değerli oyuncu olurdum.

Fenerbahçe’den ayrıldığın dönemde sportif direktörlük teklifi almıştın. Yine gelse düşünür müsün?

- Bu sene sonu itibari ile böyle bir düşüncem yok. Sezon sonu futbol oynayıp oynamayacağıma karar vereceğim. Eninde sonunda Fenerbahçe ile yollarımızın buluşmasını istiyorum. Ama önce eğitim almalıyım.

DEVLETİMİZ VE ATATÜRK ÜZERİNDE BİRLEŞELİM

“Ülkemizi çok ayrıştırdık. Yedikule’de büyüdüm. Kürt ve Rum komşularımızla birbirimizi çok severdik. Şimdi bu noktaya nasıl geldik? Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri de sosyal medyada olanlar... Acımasızlık ve linç kültürü üst düzeyde.