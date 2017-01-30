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Emre Kaya... AŞIK OLMAK İSTİYOR!

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Emre Kaya... AŞIK OLMAK İSTİYOR!
Aşık olmak istiyorum ama işlerimden dolayı olmuyor. Ailemle bile haftada bir kere konuşabiliyorum. Sanatçı Emre Kaya tarafım buna izin verirse aşık olacağım.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017' de sahne alan Emre Kaya, müzikseverleri çoşturdu. Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, BOF Otel’de sahneye çıkan Emre Kaya, sahne şovuyla ve şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Patronum Emre Kaya

Yoğun konser programından dolayı kendisine hiç vakit ayıramadığını belirten Emre Kaya "Kendime hiç vakit ayıramıyorum ve en sevmediğim durum bu. Son 2 yıldır benim de bir patronum var ve sanatçı olan Emre Kaya tarafım her sabah yakamdan tutup daha çok çalışacaksın diyor” dedi. 

Aşık Olmak İstiyorum

Bu yıl aşık olmak istediğini ancak iş hayatının buna izin vermediğini söyleyen Emre Kaya “ Aşık olmak istiyorum ama işlerimden dolayı olmuyor. Ailemle bile haftada bir kere konuşabiliyorum. Sanatçı Emre Kaya tarafım buna izin verirse aşık olacağım. Ancak görülen o ki bir süre daha bu iş temposuna devam edip daha sonra biraz kendime vakit ayıracağım” dedi.

Boşandığımda Problem Yaşamadım

Eski eşinden boşandıktan sonra herkesin problemli dönemler geçirdiğini düşündüğünü ancak eşinin hala menajeri ve arkadaşı olduğunu söyleyen Emre Kaya “Herkes problemli dönemler yaşadığımı düşünüyor ama öyle bir şey yok.  Eski eşim aynı zamanda menajerim ve en yakın arkadaşlarımdan birisi” diye konuştu.

 

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