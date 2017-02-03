Emre Kaya... "AŞK DİYE SOLUDUM"!..

Emre Kaya’nın yeni teklisi “Aşk diye soludum ” raflardaki yerini aldı.

Türk pop müziğinin genç yıldızı Emre Kaya, yeni single çalışması “Aşk diye soludum” ile müzik listelerini bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.

Söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra yorumculuğuyla da milyonları peşinden sürükleyen Emre Kaya, yine söz ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi “Aşk diye soludum”u hayranlarının beğenisine sundu.

Selim Çaldıran aranjörlüğünde, DMC etiketiyle çıkan duygusal şarkı, sözleri ve Emre Kaya’nın güçlü yorumuyla önümüzdeki günlerde müzik listelerine damga vuracak.

Genç sanatçı, ayrılık hikâyesinin anlatıldığı “Aşk diye soludum” isimli single çalışması ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethedecek.

GÖZLER TEKRAR ZİRVEDE

2009 yılında “Yılın En İyi Bestecisi” ödülüne layık görüldükten sonra “Böyle Gitmez” isimli ilk albümünü yayınlayan, ardından “Toz”, “Teşekkür Ederim”, “Apayrı”, “Yapboz”, “Esaret” ve “Dın Dın” isimli albüm ve single çalışmaları ile müzik listelerini alt üst eden Emre Kaya, zirveyi bir kez daha gözüne kestirdi. “Türkiye’nin en iyi çıkış yapan sanatçısı” ve “Yılın en iyi erkek pop sanatçısı” gibi prestijli ödüllerin de sahibi olan sanatçı, yeni single çalışması için iddialı konuştu.

Büyük bir emek sonucunda ortaya çıkan “Aşk diye soludum”un diğer parçaları gibi “hit” olacağına inandığını ifade eden Emre Kaya, “Sözleri ile kalplere dokunan bir şarkı oldu. Herkesin çok beğeneceğine inanıyorum” dedi.

İŞTE EMRE KAYA'NIN "AŞK DİYE SOLUDUM" ADLI ŞARKISI...