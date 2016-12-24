Emre Kaya... DUDAK UÇUKLATAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ!

Besteleri ve güçlü yorumu kadar son dönemlerde özel yaşamı ile de gündemden düşmeyen Pop Müziğin Star İsmi Emre Kaya’ya, doğum gününde babası pırlanta taşlı bileklikle sürpriz yaptı.

Yılın son ayını yurt içindeki halk konserlerinin yanı sıra Almanya ve Avusturya konserleriyle yine dolu dolu geçiren Emre Kaya, bitmek bilmeyen enerjisiyle mesleğinin zirvesine tırmanırken, doğum gününden bir gün önce gelen baba hediyesiyle mutluluğunu adeta taçlandırdı.

"Dın Dın", " Yapboz", " Esaret", "Apayrı", "Teşekkür Ederim", "Benimsin" ve "Sorma" gibi hit şarkıların bestecisi,“Yılın En İyi Bestecisi”, Altın Kelebek’in “En İyi Çıkış Yapan Solisti”, 5 kez “Yılın En İyi Pop Sanatçısı”, iki kez “Yılın En İyi Bestecisi” ve “Radyolarda en çok istek alan erkek sanatçı” ödüllerinin sahibi olan Emre Kaya, aldığı hediyenin maddi değerinden çok hatırlanma sevinciyle mutlu oldu.

İNSTAGRAM HESABINDA PAYLAŞTI

Aldığı hediyenin maddi değeri bir yana hatırlanma sevinciyle bilekliğini takıp fotoğrafını çekerek, instagram hesabından paylaşan Emre Kaya, görenlere “Allah herkese böyle baba nasip etsin” dedirtti.

Paylaşımında, “Doğum günümden bir gün önce gelen ilk hediyem. Babam sağ olsun” yazan Emre Kaya’nın yakınları, onun aile kavramına büyük önem verdiğini, babasına karşı da yoğun bir sevgi ve saygı beslediği bilgisini verdiler.

Sorulmadığı sürece özel yaşantısıyla ilgili basın demeci vermeyen ancak, Ankaralı ünlü müteahhit firma Kayalar İnşaatın veliahtlarından olduğu bilinen Emre Kaya’nın babasından aldığı hediye onu hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

EMRE KAYA İÇİN "BABA" ÇINAR AĞACI

Emre Kaya, “Bir insanın babasının varlığını her an arkasında hissetmesi çok güzel bir duygu. Uzakta olup görmeseniz de varlığını bilmek büyük mutluluk.

Hani çınar ağacı derler ya, bir baba için bundan daha güzel bir benzetme olamaz diye düşünüyorum. Çınar ağaçları uzun ömürleri ile bilinir. Dilerim, Rabbim, tüm babaların ömrünü uzun eylesin” dedi.

Doğum günü 24 Aralık ve Oğlak burcu olan Emre Kaya, instagram hesabından doğum günü kutlamaları ve sorulara yanıt verirken, burcunun bazı özelliklerini taşıdığını belirterek, kendisini “İşkolik, ileri seviyede duygusal, mantıkla hareket eden, aile kavramı yüksek, samimiyet olmazsa olmazı” ifadeleriyle tanımladı.

Sesi ve besteleri kadar sahne performansı ve sahne kostümleriyle de örnek alınan Emre Kaya'nın baba hediyesi pırlanta taşlarla donatılmış bilekliğinin de erkek modasının yeni trendi olması bekleniyor.

EMRE KAYA HAKKINDA

Emre Kaya, 2012’de Single çalışması “Toz” ile müzik dünyasında ses getirmeye başladı. 2013’te Maxi Single çalışması “Teşekkür Ederim”, 2014’te “Apayrı” albümü, 2015’te “Yapboz”, 2016’da “Esaret”, ve “Dın Dın” adlı single çalışmalarıyla dolu dizgin sanat yaşamında başarıdan başarıya koştu. Emre Kaya, “Yılın En İyi Bestecisi”, Altın Kelebek’in “En İyi Çıkış Yapan Solisti”, 5 kez “Yılın En İyi Pop Sanatçısı”, iki kez “Yılın En İyi Bestecisi” ve “Radyolarda en çok istek alan erkek sanatçı” ödüllerinin sahibi.