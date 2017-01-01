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Emre Kaya... SAKARYA'DA YENİ YIL ÇOŞKUSU!

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Emre Kaya... SAKARYA'DA YENİ YIL ÇOŞKUSU!
Sesi ve yorumu kadar sempatik tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü popçu, yeni yıla özel diktirdiği el işlemeli yeleği ve onu kombinleyen sahne kostümü ile Sakarya'da hayranlarının karşısına çıktı.

Geceye özel diktirdiği el işlemeli yelek ve onu kombinleyen sahne kostümü ile sahne alan ünlü popçu, dansçılarının şovu ve performansıyla coştu, coşturdu.

Ünlü bestekar, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, yeni yıla Sakaryalı'larla girdi.

Sakarya'da fırtına gibi esen Ünlü popçu, en güzel şarkılarını Sakaryalı hayranları için seslendirdi.

Sesi ve yorumu kadar sempatik tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü popçu, yeni yıla özel diktirdiği el işlemeli yeleği ve onu kombinleyen sahne kostümü ile hayranlarının karşısına çıktı.

"Dın Dın', 'Yapboz', 'Esaret', 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim', 'Benimsin' ve 'Sorma' gibi dillerden düşmeyen eserlerini sevenleriyle birlikte seslendiren Emre Kaya, saat 24.00'e yaklaşırken geriye sayımı, mekanı dolduran sevenleriyle yaptı.

Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede fırtına gibi esen Emre Kaya'nın üstün performansını dansçılarının başarılı fiğürleri de adeta taçlandırdı. Konuklarına müzik ve dans dolu unutulmaz bir gece yaşatan Emre Kaya, gecenin sonunda hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Emre Kaya, "Yeni yılda tüm dünyaya barış ve kardeşliğin hakim olmasını diliyorum. 2016 acı tatlı anılarla geçti. En acı anı ise 15 Temmuz gecesi yaşananlardı. Şükürler olsun ki ülkemizin dört bir yanında hep birlikte milletçe kenetlendik ve Cumhuriyetimize sahip çıktık. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu dosta düşmana gösterdik. Dilerim böylesi acılar bir daha yaşanmaz. 2017'nin tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim" dedi.

İşletme yetkilileri ise, gecenin sonunda ünlü sanatçıya teşekkür ederek, "Mekanımızda bir yıldız ağırlamanın gururunu yaşadık. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı', iki kez 'Yılın En İyi Bestecisi' ve 'Yılın En İyi Pop Şarkıcısı' ödüllerinin hakkını veren Emre Kaya, sesi ve şarkılarının yanı sıra üstün sahne performansı ile de konuklarımıza unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşattı" dediler.

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