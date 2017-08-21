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Emre Kınay... SİBEL CAN'IN PARTNERİ OLDU!

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Emre Kınay... SİBEL CAN'IN PARTNERİ OLDU!
Emre Kınay, yeni sezona hem bir sinema filmi hem de dizi ile hazırlanıyor.

Bayram alışverişi yaparken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, 'BKM'nin çekimleri devam eden 'Yol Arkadaşım' adlı sinema filmi için günlerimi sete ayırdım.

Yeni yayın döneminde Sibel Can ile 'Sevda Bahçesi' adını taşıyan bir diziye başlıyorum. İmzasını dün attım. Dizi, Kanal D'de Eylül'ün son haftası yayına girecek.

Tiyatro tabi ki devam edecek. 'İki Bekar'ı sahnelemeye devam edeceğim. Arada konserlerde sürecek' dedi.

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