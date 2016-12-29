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Enbe & Behzat Gerçeker... YENİ YILIN SON KONSERİ!

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Enbe & Behzat Gerçeker... YENİ YILIN SON KONSERİ!
Enbe Orkestrası&Behzat Gerçeker'in gerçekleştirdiği dinleti serisi kapsamında Betül Demir eşliğinde yılın son konserine imza attı.

AKS misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Behzat Gerçeker; ‘2017’de müzikseverlerle AKS’de birlikte olmaya devam edeceğiz.

2016’yı çok sevdiğim, değerli sanatçı Betül Demir ile kapatıyoruz. Müzik severlere Enbe lezzetinde zevkli bir repertuar hazırladık’ dedi.

Müzikseverlerin yoğun ilgisi karşısında sahnede teşekkürlerini ileten Betül Demir; ‘ Enbe ile AKS sahnesinde sizlerle buluşuyor olmak çok güzel. Behzat Gerçeker müzisyenliğine ve insanlığına hayran olduğum çok özel bir dostum.

Bugün albümlü bir sanatçı olmasaydım ilk yapacağım şey onun Enbe orkestrasında yer almak için sıraya girmek olurdu’ dedi.

1 Ocak’da kahvaltıya gelecekler

Enbe Orkestrası eşliğinde müzik severler ile buluşan Betül Demir, 2017 ajandanız da neler var sorusunu ‘1 Ocak’da Behzat’a kahvaltı hazırlayacağım. Yılbaşı sabahı kahvaltıya bana davetliler’ yanıtını verdi. Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda ‘Sevgi Müzikali’ ile sahneye çıkan Demir, ‘2016’nın en büyük hediyesi oyunculuk oldu.

Mayıs ayına kadar kapalı gişe oynuyoruz. Dostlarım bile bilet bulabilmek için beni arıyorlar. Aynı zamanda albümümü bitirmeye çalışıyorum.

Emirhan Cengiz ile stüdyoya kapandık. Başka şeyler yapmaya fırsat bulamıyorum. Çok yoğun bir dönemdeyim son dört ayda annemi iki kez görebildim’ diyerek hayranları ile dertleşti. 

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