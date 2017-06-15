Endemol Shine Group... TÜRKİYE AYAĞI MERCEK ALTINDA!..

Endemol Shine Group,Türkiye’de yer alan yerel işletmeyi gözden geçirme kararı alarak bir basın açıklaması yaptı.

İŞTE O BASIN AÇIKLAMASI...

Endemol Shine Group olarak değişen sektör dinamiklerinin ışığında Türkiye’de yer alan yerel işletmeyi gözden geçirme çalışmalarını başlattık.

Bu gözden geçirme sürecinde, Endemol Shine Türkiye yönetiminde pek çok ciddi sorun tespit ettik ve bu tespitler neticesinde CEO Gökhan Tatarer ile COO Hakan Eren’in görevlerine son verildi.

Endemol Shine Group bağımsız finans ve hukuk danışmanlarıyla birlikte Türkiye’de operasyonu devam eden şirketin bekleyen tüm borçlarının yerlerini bulabilmesi için ayrıntılı ve kapsamlı analizler yapmaktadır. Alacaklıların temsilcileriyle görüşmeler haftanın son günü (16 Haziran Cuma) itibarıyla başlayacaktır.

Endemol Shine Türkiye’nin geciken ödemelerinin bazı kişiler üzerinde yarattığı etkinin bilincindeyiz ve bu problemi elimizden geldiğince hızla çözebilmek için çalışmaktayız. Bu süreç, Endemol Shine Türkiye’nin süregelen işlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirdiğinden planlanandan daha fazla vakit almakta olduğu için özür diliyoruz.

Önümüzdeki adımlarımız hakkında da duyurular yapmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla

Endemol Shine Group