ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞ DEVRİMİ...

İş dünyasını şekillendiren trendlerin başında; teknolojik dönüşüm, dijitalleşen ve değişen çalışma ortamına uyum sağlama gerekliliği geliyor.

Öyle ki, bilgi teknolojileri çözümleri ve dijital uygulamalar kurumların fark yaratmaktan öte hayatta kalabilmek adına kullandığı araçlar haline gelmeye başladı.

Endüstriyel internet devrimi tüm sektörleri dijitalleştiriyor, değişime zorluyor. Bu sektörler arasında en büyüklerden biri de şüphesiz enerji sektörü...

Enerji sektörünün gittikçe dijitalleşmesi, bu alanda yeni meslek ve pozisyonların ortaya çıkmasına da neden oluyor. Uzmanlara göre, dijitalleştiğinde veri analizi bazlı incelendiğinde en büyük iş potansiyellerini doğuracak, en büyük değişimin yaşanacağı sektör enerji sektörü...

Gelecekte, sanal gerçeklik eğiticilerinden, sualtı drone kullanıcılarına, veri temizleyicilerden temas mühendislerine kadar birçok yeni meslek ortaya çıkacak.

ENERJİDE UZUN ZİNCİR

Enerji dediğimizde birçoğumuzun aklına tükettiğimiz elektrik geliyor olabilir. Hâlbuki enerjinin de evimizdeki ampule gelene kadar uzun bir yolculuğu ve değer zinciri var.

İrili ufaklı santrallerde iletilen enerjinin, iletiminden dağıtımına, sanayide, işletmelerde veya konutlarda kullanımına,hatta artık binaların basit çözümlerle kendi enerjisini kullanarak, tüketmediği elektriği sisteme geri satmasına kadar uzayan büyük bir kullanım alanı var.

Uzmanlara göre, bir ürünü dijitalleştirdiğinizde daha iyi şekilde yönetebiliyorsunuz ve kullanımını optimize edebiliyorsunuz. Bu nedenle dijitalleşmenin enerji sektöründe ilerleyen yıllarda daha çok karşımıza çıkması bekleniyor.

Dijitalleşme ile elektrik santrallerinde daha yüksek verimlilik sağlamak, hava şartlarına daha hazırlıklı olmak, üretim tesislerinde operasyonların daha verimli yapılabilmesi ve enerji tasarrufu yapabilmesinin mümkün olduğu ifade ediliyor.

Petrol ve gaz sektöründe de daha kısa sürede ve daha az maliyetle sahaları yönetmek mümkün. Tabii bu dijitalleşmeyi sağlamak için dijitalleşmeyle beraber sektörde yeni iş alanlarının da ortaya çıkacağı öngörülüyor.

SANAL EĞİTMENLER

Örneğin çalışanların eğitimleri… Petrol ve gaz gibi sektörlerde çalışanların pek çok eğitimden geçmesi gerekiyor. Ancak sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde bugün birçok teknik personel uzaktan eğitilebiliyor.

Bu da şirketlerin operasyon giderlerinde ciddi düşüşleri beraberinde getiriyor. Eskiden söz konusu personelin sahada uzun eğitimlerden geçmesi gerekirken, artık bir petrol ve gaz sahasının bütün koşullarının bire bir uygulandığı sanal gerçeklik eğitimlerine katılmak mümkün oluyor.

Bu programların beyni ise sanal gerçeklik uzmanı olan eğitmenler… Birçoğu gençlik çağlarından sanal gerçeklik oyun programlamasıyla bu işe adım adıyor.

GELECEĞİN İŞLERİ

Dijitalleşmenin hayatımıza katacağı işlere bakacak olursak örneğin sualtı drone kullanıcıları ileride göreceğimiz bir başka ilginç örnek...

2040’a kadar deniz altı ekipmanları kurmak, yarı özerk robotların işi olacak. Ancak yasalar gereği robot işçiler tarafından yapılan işlerin insanlar tarafından denetlenmesi gerektiği için, mühendisler sualtı drone’ları ile her şeyin düzgün işlediğini kontrol edecek.

Diğer yandan, sanal ve arttırılmış gerçeklik giderek yaygınlaşırken, bu 3D grafik tasarımcılarına olan talebi de arttırıyor.

Önceki yıllarda bilgi teknolojileri yöneticileri ve muhasebecilere nasıl bir talep varsa, artık 3D grafik tasarımcılarına da iş dünyasında duyulan ihtiyaç fazlalaşıyor.