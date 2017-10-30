  • BIST 108.737
  • Altın 154,325
  • Dolar 3,7764
  • Euro 4,3926
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

ENGELLİLER İÇİN CUMHURİYET KADINLARI DEFİLESİ!..

»
ENGELLİLER İÇİN CUMHURİYET KADINLARI DEFİLESİ!..
Engelliler için önceki gün düzenlenen Cumhuriyet Kadınları defilesinde gençliğinde mankenlik yapmış olan sinema oyuncusu Deniz Akbulut,tiyatro oyuncusu annesi Birsen Akbulut ile podyuma çıktı.

Haber; Tahir YAMAN

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, bu güne kadar bayanların giydiği kıyafetlerden örneklerin segilendiği defilede,Dora Ercan ,Neslihan Maltepe ve Dilek Özdemir gelinlik giyerken, üzerinde Türk bayrağından yapılmış elbise ile Deniz Akbulut podyumda yürüdü.

Akbulut,,''Ben de engelli bir vatandaşım.Onlar için düzenlenen bu organizasyonda yer almak istedim.Onlarda sağ olsun bana bu imkanı verdiler.Yıllar sonra aynı heyecanı yaşadım''dedi.

30'a yakın manken podyuda cumhuriyet devrinde bayanların giydiği kıyafetleri tanıttılar.Ajans sahibi Türkan Sinanoğlu ile modacı Filiz Can'ın Anadolu Engelliler Derneği yararına düzenledikleri defilede, gelinliklerde açık artırma ile dernek yararına satıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GEÇMİŞ İLE GELECEĞİ BULUŞTURAN DEFİLE!21 Eylül 2017 Perşembe 11:30
  • Selena Gomez... BU SEZON AYAKLARI İLE ÖN PLANDA OLACAK!..20 Eylül 2017 Çarşamba 15:00
  • Fashion Week Istanbul... MODA ŞÖLENİ SONA ERDİ!..20 Eylül 2017 Çarşamba 12:30
  • Şeyma Ilıcalı... GELİNLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI!20 Eylül 2017 Çarşamba 11:31
  • Özlem Süer... İSTANBUL MODA HAFTASI'NDA DANTEL VE ŞİFON RÜZGARI!..19 Eylül 2017 Salı 17:15
  • GAZİANTEP'İN SARAY KUMAŞI LONDRA'DA!18 Eylül 2017 Pazartesi 11:30
  • Gökhan Türkmen... 'AYSEL' DEFİLESİNDE!15 Eylül 2017 Cuma 18:00
  • Fashion Week Istanbul... AÇILIŞ DEFİLESİ MERT ERKAN'DAN!..14 Eylül 2017 Perşembe 11:30
  • Ferhat Şirin... MELEK KANATLARI İLE PODYUMA HAZIRLANIYOR!13 Eylül 2017 Çarşamba 21:15
  • Hakan Akkaya... PARİS HİLTON'UN KARDEŞİ BARRON HİLTON'LA NEW YORK ÇIKARMASI!..11 Eylül 2017 Pazartesi 20:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti