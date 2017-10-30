ENGELLİLER İÇİN CUMHURİYET KADINLARI DEFİLESİ!..

Engelliler için önceki gün düzenlenen Cumhuriyet Kadınları defilesinde gençliğinde mankenlik yapmış olan sinema oyuncusu Deniz Akbulut,tiyatro oyuncusu annesi Birsen Akbulut ile podyuma çıktı.

Haber; Tahir YAMAN

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, bu güne kadar bayanların giydiği kıyafetlerden örneklerin segilendiği defilede,Dora Ercan ,Neslihan Maltepe ve Dilek Özdemir gelinlik giyerken, üzerinde Türk bayrağından yapılmış elbise ile Deniz Akbulut podyumda yürüdü.

Akbulut,,''Ben de engelli bir vatandaşım.Onlar için düzenlenen bu organizasyonda yer almak istedim.Onlarda sağ olsun bana bu imkanı verdiler.Yıllar sonra aynı heyecanı yaşadım''dedi.

30'a yakın manken podyuda cumhuriyet devrinde bayanların giydiği kıyafetleri tanıttılar.Ajans sahibi Türkan Sinanoğlu ile modacı Filiz Can'ın Anadolu Engelliler Derneği yararına düzenledikleri defilede, gelinliklerde açık artırma ile dernek yararına satıldı.