Engelsiz Yaşam Vakfı... MİNİK KAYRA'YA BÜYÜK DESTEK!

Astra Sağlık ve Engelsiz Yaşam Vakfı yardıma muhtaç insanlar için elele vererek yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Proje ile tedavi desteği bulamayan hastalara yardım edilmesi amaçlanıyor. Projeden ilk yararlanacak olan kişi ise 7.5 yaşındaki minik Kayra.

Astra Sağlık ve Engelsiz Yaşam Vakfı işbirliği yaparak yardıma muhtaç engellilere fiziksel tedavi desteği verecekleri yeni bir sosyal sorumluluk projesine başlıyor.

Proje ile pahalı tedavilere gücü yetmeyen ailelere destek olunacak. İlk olarak tedavi görecek kişi ise Cereblal Palsy hastası 7.5 yaşındaki minik Kayra Konyar.

Anne karnında oksijensiz kaldığı için özürlü olarak dünyaya gelen Cereblal Palsy hastası Kayra, desteksiz yürüyemiyor ve hiç konuşamıyor. Sürekli fizik tedaviye ihtiyacı olan Kayra, maddi imkansızlıklar sebebiyle ihtiyacı olan tedaviyi göremiyordu.

Kayra’nın Astra Sağlık tarafından gerçekleşen ücretsiz fizik tedavisinin ilki ise 7 Haziran Çarşamba günü Academic Hospital’da gerçekleşti.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünden Prof. Dr. Sevgi Tetik’in muayene ettiği Kayra’nın muayene sonrası uzun süre devam edecek olan tedavisine başlandı.

Annesinin en büyük dileği “Anne” dediğini duyabilmek…

Anne ve babasının yanından bir an olsun ayrılmadığı desteksiz yürüyemeyen minik Kayra için ilk hedef desteksiz yürüyebilmesini sağlamak daha sonra da annesinin en büyük dileği olan “Anne” kelimesini Kayra’dan duyabilmesi için konuşma terapisine başlamak.

Anne babasına da psikolojik destek verilecek…

Kayra Konyar’ın anne ve babası çocuklarının tedavi süreci içinde ayrıca eğitimi ile de ilgili girişiimlerde bulunmuşlar. Oturdukları semtte bir ilkokula yazdırdıkları Kayra Konyar okulun üst katlarındaki bir sınıfa verilmiş. İnip çıkma zorluğu ve sınıfdaki çocukların agresif tavırları nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirtiyorlar. Oldukça zorlu günler geçiren anne Arzu konyan ve baba Ümit Konyar’a Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla Uzman Psikolog Esra

Özkeseci tarafından psikolojik destek de verilecek. Kayra Konyar ve ailesine bayram öncesi de vakfı tarafından giyecek yardımı yapılacak.