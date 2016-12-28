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Engin Akyürek... EKRANLARA DÖNÜYOR!

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Engin Akyürek... EKRANLARA DÖNÜYOR!
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, “Ölene Kadar” dizisiyle, ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

 Engin Akyürek dizide; müebbet hapse mahkûm edilişinin 11’inci yılında tek celsede mahkûmiyetinden kurtulan ve geçmişinin peşine düşen Dağhan karakterini canlandırıyor.

Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’in yer aldığı “Ölene Kadar” dizisi yayınlanan ilk teaser’ı ile büyük ses getirdi.

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikâyelerini konu alan “Ölene Kadar” dizisinde Engin Akyürek, bu kez hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkûmu olan “Dağhan” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Dağhan, 11 yıl hapis yatmış ve hayata dair tüm umutlarını yitirmişken çıkagelen bir yabancı sayesinde yeniden yaşamına döner. Ama tek farkla… Artık o masum adam, 11 sene önce dahil edildiği oyunu bozmak için her şeyi göze alacaktır.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek’in “Ölene Kadar” dizisinde canlandıracağı “Dağhan” karakteri de hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. İlk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hayranlarının yanı sıra tüm dünyadaki, özellikle Ortadoğu ve Latin Amerika’daki hayranları da büyük ilgi gösterdi.

Şimdiden büyük merakla beklenen “Ölene Kadar”ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan, ve Tansu Biçer başrollerde yer alırken onlara Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter,  Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eşlik ediyor.

Yeni yılın en iddialı projesi “Ölene Kadar” Ocak ayında atv ekranlarında seyirci ile buluşacak.

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