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Engincan Ural... HIRSIZLIK ŞOKU!

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Engincan Ural... HIRSIZLIK ŞOKU!
Engincan Ural’ın kaldığı otel odasına girip değerli eşyalarını çalan hırsız, kamera görüntülerinden belirlendi.

Sibel Can’ın yurtdışında eğitim gören büyük oğlu Engincan Ural, kaldığı otel odasında bulunan değerli eşyaları yerinde olmadığını fark edince, otel görevlilerine başvurmuş ve Ural’ın ihbarı sonrası güvenlik kamera görüntüleri incelenmşti.

Kamera kayıtlarından Engincan Ural’ın saat 11:00 sıralarında kapısını açık bıraktığı anda yan odada ikamet eden Sait M.’nin içeri girdiği, birkaç dakika sonra koşarak odasına geçtiği tespit edildi.

Şikayet üzerine olyala ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sait M., hırsızlık olayını kabul ederek, “Alkollüydüm. Kendi odam zannettiğim için yan odaya girmiştim. Ardından pahalı eşyaları görünce alıp kendi odama götürdüm. Pişmanım” dedi.

İstanbul cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Engincan Ural’ın müşteki olduğu bir iddianame hazırlandı.

İddianamede, Sait M. Hakkında, “Konut dokunmazlığını ihlal ve hırsızlık” suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

 

Kaynak: DİLEK YAMAN/ SABAH
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