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Ensar Cantürk... "OLDU CANIM"!..

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Ensar Cantürk... "OLDU CANIM"!..
Ensar Cantürk, "Oldu Canım" isimli 3. single çalışması ile dinleyicileri ile yeniden buluştu.

Uzun yıllardir sosyete ve sanat camiasına saç ve makyaj uzmanlığı yapan  Ensar Cantürk, yıllarca Ajda Pekkan , Zerrin Özer başta olmak üzere Tuğba Özay , Seda Üren , İpek Tuzcuoğlu, Nurgül Yeşilçay gibi birçok sanatçı ile de beraber çalıştı.

Rober Hatemo'nun tahtına aday olacağı söylenen ve Hatemo'ya benzerliğiyle dikkat çeken Ensar Cantürk, " Ben sıfır kilometre Rober olabilirim" diyerek müzik camiasında da iddiasını ortaya koyuyor.

 "Oldu Canım "adlı üçüncü single'ı ile listelere aday olan şarkıcının şarkısında ki nağmeler ve ses rengi Rober Hatemo'yu hatırlatıyor,

İŞTE ENSAR CANTÜRK'ÜN "OLDU CANIM" İSİMLİ ŞARKISININ VİDEO KLİBİ

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