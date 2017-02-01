ENSEST MAĞDURLARININ ÇIĞLIĞI, TİYATRO SAHNESİNDE!

Gamze Süner Atay, Çocukluğunda ensest mağduru olan bir kadının neler hissettiğini bu oyunda anlatıyor.

En Yakındakinden Gelen, En Görünmez İstismar...

20 yıl önce bir hastanede tanık olduğu ensest mağduru bir kız çocuğu ve annesinden yola çıkarak yıllar sonra konuyu tiyatro sahnelerine taşıyan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gamze Süner Atay, oyunu “Törpü” ile "Susma, Anlat!" diyor.

Psikolog Yazar Ayşıl Susuzlu'nun yazdığı öyküyü sahneye uyarlayan, yöneten ve oynayan Gamze Süner Atay, Çocukluğunda ensest mağduru olan bir kadının neler hissettiğini bu oyunda anlatıyor.

Televizyon ekranlarından izlediğiniz ve gazetelerin üçüncü sayfalarından okuduğunuz ensest mağduru çocukların ve annelerinin hikayesi, 4 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da Moda Sahnesi’nde Gamze Süner Atay’ın tek kişilik performansı ile çığlığa dönüşüyor.

“Törpü” Hakkında

Oyunda çocukluğunda yakın bir akrabası tarafından tecavüze uğrayan ve çocukluğu boyunca süren ensest sonrasında, bir kadının hiç kimseye ve hatta kendine bile anlatamadığı travması ile sürdürmeye çalıştığı yaşamı anlatılıyor.

“Törpü”, dünyada ve ülkemizde konuşulmasından çekinilen, aile kavramını temelinden sarsan ve 10 çocuktan 1'inin maruz kaldığı ensest gerçeğinin tiyatro sahnesinde çığlığa dönüştüğü bir oyun…