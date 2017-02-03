'‘Entarisi Dım Dım Yar’’ ... NİDA ŞAN'IN TAZMİNAT ZAFERİ!

'‘Entarisi Dım Dım Yar’’ adlı eserin BKM’nin Düğün Dernek adlı sinema filminde izinsiz kullanıldığı anlaşıldı. Mahkeme eserin anonim değil Osman Şan’a ait olduğuna karar verdi.

Nida Şan’ın aile mirasına sahip çıkma çabası sonuç verdi. BKM tazminat ödeyecek.



'‘Entarisi Dım Dım Yar’’ adlı eserin BKM’nin Düğün Dernek adlı sinema filminde izinsiz kullanıldığı anlaşıldı. Mahkeme eserin anonim değil Osman Şan’a ait olduğuna karar verdi.



Müteveffa Osman Şan mirasçıları Şan Ailesi’nin avukatları Av. Erdal Aksu ve Av. Yunus Çelikbiz tarafından “Entarisi Dım Dım Yar” adlı eserin sahibinin Osman Şan olduğu, Beşiktaş Kültür Merkezi’nin yapımcılığını üstlendiği “Düğün Dernek” isimli sinema filminde Şan Ailesinden izin alınmaksızın sözkonusu eserin kullanıldığı iddiası ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açtığı tazminat davası 02.02.2017 tarihinde sonuçlandı.



Açılan davada Mahkeme Şan Ailesi’ni haklı bularak, “Entarisi Dım Dım Yar” adlı eserin Osman Şan’a ait olduğunu, Beşiktaş Kültür Merkezi’nin “Düğün Dernek” isimli sinema filminde sözkonusu eseri izinsiz kullanması nedeniyle 30.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatı faiziyle birlikte Şan Ailesi’ne ödemesine karar verdi.



Aile şimdi diğer izinsiz kullanımlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.