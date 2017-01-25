ERDAL TOSUN’UN KAFASINA ARABA DÜŞMEDİ

Beyaz TV’nin sabah magazini ‘Söylemezsem Olmaz’da Ayberk Atilla’nın vefat haberi veriliyordu. Görüntü olarak Ayberk Usta’nın Erdal Tosun’la yıllar önce ‘Bir Demet Tiyatro’ oyunundaki sahneleri verildi.. Gazeteci arkadaşımız Ömür Varol, Erdal Tosun’un da aramızda olmadığını belirterek şöyle dedi:

‘Erdal Tosun da geçtiğimiz aylarda garip bir şekilde, başına otomobil düşmesi sonucu öldü..’

Feci bir trafik kazasını ‘başına otomobil düştü’ diyerek geçiştiremezsin sevgili Ömür..

Oku bakayım Ömür;

30 Kasım 2016’da sabaha karşı Levent'ten Sarıyer'e giden bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sarıyer'den Levent istikametine giden 53 yaşındaki Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin üstüne düştü..

Erdal Tosun’un otomobilinin tavanı çöktü. Erdal Tosun hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından, araçtan çıkarıldı. Tosun’un olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Evet; Erdal Tosun, hayatını işte böyle kaybetti sevgili Ömür..

‘DOĞUM GÜNÜ’ DE MİLLİ MARŞLARIMIZ ARASINA GİRDİ

Bütün dünyada doğum günü denilince akla gelen ilk şarkı ‘Happy Birthday’dir.. Bizde de öyle.. İdi.. Ama artık Türk bestesi ‘Doğum Günü’ onun pabucunu dama attı..

Yılbaşı gecesi Bülent Ersoy; bizi yeni yıla ‘Doğum Günü’ ile uğurladı.. Zuhal Topal’da Hasret’e kur yapan Demir, ‘Doğum Günü’nü söyledi.. Yetmedi bi de program orkestrası tekrar çaldı.. Özel radyolarda doğum günü denildi mi ilk akla gelen şarkı bu.. Az önce Aziz Kiraz, Kanal D’dez söyledi..Bunlar sadece 15 gün içinden örnekler..

‘Doğum Günü’ de sonunda ‘Samanyolu’ gibi ‘Aldırma Gönül’ gibi, Barış Manço’nun, İlhan İrem’in, Sezen Aksu’nun, Zülftü Livaneli’nin bazı şarkıları gibi marş oldu çıktı dillerde.. Bilen var bilmeyen var ama sözleriyle, bestesiyle sevgili Yunus Bülbül’e ait olan bu eser yapılalı yıllar oldu..

O dönemde hemen hemen bütün sanatçıların reertuvarına girdi. Plaklarında okumayan kalmadı.. Assolistler gazinolarda ‘Sadece ben okurum’ diye yasak bile koydu..

Yüreğine sağlık sevgili Bülbül..

HAVUÇ’U ARI SOKTU

Survivor’ın yeni dönem şöhretlerinden Havuç (=Furkan Kızılay) oturuyordu kızlı erkekli.. Birden ‘Anam’ diye fırladı.. Bi yandan poposunu tutuyor bi yandan denize doğru koşuyordu… Belli ki bişey ısırmıştı. Kızlar arkasından bağırıyordu ‘Şortunu indir şortunu indir..’ Can acısıyla cevap veriyordu o da: ‘Bakmaylın yaaa’ Sonra attı kendini mavi sulara.. Şortunu indirdi, arıdan kurtuldu..

Şenol İpek’in Karısı (Beyaz TV): Ayyy kıyamam kıızz, delikanlı da olsa o hepimizin gözünde Havuç.. Çıkarsaydı şortunu..

Türkücülerin Nihat Doğan’ı: Bu yarışmacılar acıkırlarsa Havuç’u yerler..

FERDİ ÖZBEĞEN’DEN DİLEK TAŞI MI?

Fox TV; ‘Ben Söylerim’.. Sunucu Çağla Şıkel, ‘Ve işte ilk şarkımız Ferdi Özbeğen’den Dilek Taşı’ diyor yarışmacılara..

İki jüri üyemiz Kibariye ve Serdar Ortaç da ağızlarını açıp, ‘O şarkının sözleri Ali Tekintüre, bestesi ve ilk yorumu da Gülden Karaböcek’e aittir’ demiyor.

Allah’tan; şarkı başlayınca alt yazıda söz ve beste sahipleri yazıyor da bir emek hırsızlığı engelleniyor.

NOT: Rahmetli Ferdi Özbeğen de mükemmel ötesi hatta muhteşem yorumlamıştı Dilek Taşı’nı..

VE AZİZ KİRAZ, KIZLARA GÖSTERDİ!

Şubat 2016; O Ses Türkiye'de final gecesinde heyecan doruktaydı. O Ses Türkiye şampiyonluğu için Hadise'nin takımından Aziz Kiraz, Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya yapılan elemeler sonucunda ikili finale kaldı. Son elemeden sonra O Ses Türkiye finalini kazanan isim ise Emre Sertkaya oldu. Ama Allah Aziz’e yürü kulum dedi. Sevimli oğlan, televizyoncuların gözdesi oldu. Kanal D’nin Renkli Sayfalar’ına konuk oldu. Ben D’yi açtığımda şöyle diyordu:

Aziz Kiraz: Göstereyim mi?

Sunucu Kızlar: Gösteeer!

Ben: Uleen n’oluyoruz?

Ve Aziz göbeğini açıp gösterdi.. Meğer diyaframını gösteriyormuş.. Şarkıcılığın ne kadar zor olduğunuz anlatıyormuş.. Sonra ekledi:

-Türkiye’de diyaframını iyi kullanıp hem süper dans eden hem süper şarkı söyleyen kişi olarak Hadise’nin üzerine tanımıyorum..

MEKAN SAHİBİ ÖYLE OLUNMAZ!

Zamanında çok ‘mekan sahibi’ ile tanıştık,. Kimiyle yakın dost olduk, kimini bir kereden fazla görmedik.. Kime denir mekan sahibi?

Maksim Gazinosiu’nun sahibine de denir.. Sarıyer’de 5 masalık bir balıkçı lokantası olan kişiye de..

Seda Sayan’ın programında evlenmek isteyen bir mekan sahibi var.. Geçenlerde tanışma aşamasında olan bir çifti davet etmiş mekanına.. Sonra bi sürü dedikodu çıkmış.. Herkes bir yorum yapıyor.. Mekan sahibi konuşuyor:

‘Seda Hanım; doğrudur onları davet ettim.. Hatta sizin programın yöneticileri, üst yöneticileri, kameramanlar da geldi.. Onları ağırladım..’

Aradan 5 dakika geçmiyor..

‘Seda Hanım; doğrudur onları davet ettim.. Hatta sizin programın yöneticileri, üst yöneticileri, kameramanlar da geldi.. Onları ağırladım..’

Aradan 5 dakika geçmiyor..

‘Seda Hanım; doğrudur onları davet ettim.. Hatta sizin programın yöneticileri, üst yöneticileri, kameramanlar da geldi.. Onları ağırladım..’

Farkındayım Seda, kızarıyor, bozarıyor ama canlı yayın bi şey diyemiyor..

Arkadaş; mekan sahibi beyefendi, Türk milleti misafirseverdir.. Ağırladı mı kralını ağırlar.. Ama çıkıp da bunu ikide bir söylemez..

De bakiiim; neymiş!

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