  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -2 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Ergün Demir... GÜNEY AMERİKA’DA İKİNCİ BAŞROLÜNDE!

»
Ergün Demir... GÜNEY AMERİKA’DA İKİNCİ BAŞROLÜNDE!
Türk oyuncu Ergün Demir, yaklaşık iki yıldır yaşadığı Arjantin’de, İspanyolca konuşarak rol aldığı ikinci tiyatro oyununda başroldeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Haber; Melike BİRGÖLGE

Ergün Demir, Arjantin’in Rio Negro eyaletinde 29 Aralık’ta prömiyer yapan ‘Un Turco Muy Travieso’ (Çapkın Bir Türk) oyununda; Adriana Brodsky, Guido Suller, Favio Gastaldi, Silvia Spina, Antonella Pozzi & Julieta Pozzi ile rol alıyor.

ÇAPKIN BİR TÜRK!

Şu an yaz mevsiminin yaşandığı Güney Amarika’da, Gustavo Benzaquen’in yapımcısı olduğu, ‘Un Turco Muy Travieso’ (Çapkın Bir Türk) oyunuyla 28 Şubat’a kadar her gün sahne alacaklar.

YARIŞMADA ADAY!

Demir; Tiyatro oyununda oynamasının paralelinde, Güney Amerika'daki televizyon dünyasındaki isimlerin ödüllendireceği önemli bir yarışmada, yayınlanmış Türk dizilerinin "Unutulmaz Karakter", "El Inolvidable" kategorisinde Binbir Gece dizisiyle aday gösterildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASLIZEN’DEN TÜM SANATÇILARA ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞ!..07 Ocak 2017 Cumartesi 03:35
  • Om Puri... DÜNYACA ÜNLÜ HİNT OYUNCU VEFAT ETTİ!..06 Ocak 2017 Cuma 14:30
  • Rüzgar Erkoçlar... "ERKEK OLDUKTAN SONRA DEFALARCA ALDATILDIM"!..06 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Mahsun Kırmızıgül... İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI BİRLİK ÇAĞRISI!..06 Ocak 2017 Cuma 13:30
  • Gülben Ergen... ESKİ EŞTEN ŞAŞIRTAN TEKLİF!..06 Ocak 2017 Cuma 13:00
  • İZMİR SALDIRISINA TEPKİLER CIĞ GİBİ BÜYÜYOR!06 Ocak 2017 Cuma 10:58
  • Levent Üzümcü... SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞ!06 Ocak 2017 Cuma 10:48
  • Cem Yılmaz... HANGİ HABER İÇİN İSYAN ETTİ?..05 Ocak 2017 Perşembe 14:09
  • Gökhan Türkmen... İKİNCİ BABALIK HEYECANI!05 Ocak 2017 Perşembe 13:19
  • Cüneyt Tek... "TEK YÜREK OLMALIYIZ"!..05 Ocak 2017 Perşembe 11:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti