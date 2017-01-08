Ergün Demir... GÜNEY AMERİKA’DA İKİNCİ BAŞROLÜNDE!

Türk oyuncu Ergün Demir, yaklaşık iki yıldır yaşadığı Arjantin’de, İspanyolca konuşarak rol aldığı ikinci tiyatro oyununda başroldeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Haber; Melike BİRGÖLGE

Ergün Demir, Arjantin’in Rio Negro eyaletinde 29 Aralık’ta prömiyer yapan ‘Un Turco Muy Travieso’ (Çapkın Bir Türk) oyununda; Adriana Brodsky, Guido Suller, Favio Gastaldi, Silvia Spina, Antonella Pozzi & Julieta Pozzi ile rol alıyor.

ÇAPKIN BİR TÜRK!

Şu an yaz mevsiminin yaşandığı Güney Amarika’da, Gustavo Benzaquen’in yapımcısı olduğu, ‘Un Turco Muy Travieso’ (Çapkın Bir Türk) oyunuyla 28 Şubat’a kadar her gün sahne alacaklar.

YARIŞMADA ADAY!

Demir; Tiyatro oyununda oynamasının paralelinde, Güney Amerika'daki televizyon dünyasındaki isimlerin ödüllendireceği önemli bir yarışmada, yayınlanmış Türk dizilerinin "Unutulmaz Karakter", "El Inolvidable" kategorisinde Binbir Gece dizisiyle aday gösterildi.