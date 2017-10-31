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Erkan Özerman... "BEST MODEL OF BELGIUM" A, JÜRİ BAŞKANLIĞI YAPTI!..

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Erkan Özerman... "BEST MODEL OF BELGIUM" A, JÜRİ BAŞKANLIĞI YAPTI!..
Erkan Özerman, 29 Ekim’ de Belçika’ da gerçekleşen Best Model Belçika yarışmasına jüri başkanlığı yaptı.

Yarışmadan önce Türkiye ve Belçika milli marşları çalınarak resmi bir tören yapıldı.

Robert Bams’ın sunduğu yarışmayı kızlarda Bo Raymaekers, erkeklerde Sacha Vanhelleputte kazandı.

Birinciler 11 Aralık gecesi Paris’ te yapılacak olan 30. Best model of The World yarışmasında ülkelerini temsil edecekler.

Erkan Özerman ulusal anlamda başarılı olan Belçika grubuna bu senenin sembolü olan yeşil güvercin ödülünü verdi.

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