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ERKEKLERDEN KADINLAR İÇİN ŞAŞIRTICI FARKINDALIK!..

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ERKEKLERDEN KADINLAR İÇİN ŞAŞIRTICI FARKINDALIK!..
Kadınların sıklıkla karşı karşıya kaldığı cilt sorunlarına erkeklerden tam destek geldi.

Acvit kozmetik çalışanı erkekler kadınların ciltlerindeki sorunları fondöten gibi kapatıcılarla kapatmak yerine, cilt sorunlarını gidermeleri noktasında farkındalık yarattı.

Çalışan erkekler, kadınların cilt sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla doğal cilt maskesini yüzlerine uyguladılar. 

Erkek çalışanlar, kadınların ciltlerindeki sorunlarını kapatıcılarla kapatmak yerine doğal   yollardan gidermek, daha güzel ve canlı bir cilde sahip olmaları önerisinde bulundular.

Tabiri caizse erkeler kadınlara, “Halı altına pislik süpürmek yerine, temizleyin” mesajı vererek makyaj yapan kadınlara da muhakkak akşam yatmadan önce ciltlerini çok dikkatli ve temiz bir şekilde yıkamaları konusunda uyardılar.

Toplu şekilde fotoğraf çektiren erkekler çalışanlar, yüzlerine uyguladıkları siyah cilt maskesi ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler.

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