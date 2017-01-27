Erkin Koray... 28 YIL SONRA PLAKLARI ARŞİVLERDE...

Türk Rock Müziğinin efsane ismi Erkin Koray’ın, çıktığı dönemlerde de büyük ilgi gören 1989 yılı basımı “Hay Yam Yam” ve 1996 yılı basımı “Gün Ola Harman Ola” albümleri plak formatında yeniden piyasada...

Yılların köklü müzik firması Mega Müzik’ten, 2017 yılı müzik dünyasına damga vuracak bir atılım... Türk Rock Müziğinin efsane ismi Erkin Koray’ın, çıktığı dönemlerde de büyük ilgi gören 1989 yılı basımı “Hay Yam Yam” ve 1996 yılı basımı “Gün Ola Harman Ola” albümleri plak formatında yeniden piyasada...

Yayınlandığı 1989 yılına kadar, yaptığı çalışmalarda rock konusuna pek girmeyen Erkin Koray, “Hay Yam Yam” albümü ile “dönüş” sinyallerini vermiş ve dönemin müzik piyasasının aksine en naif çalışmalarından birine imza atmıştır.

“Hay Yam Yam” albümü, yerel ile dünya müziği kavramlarının başarılı bir şekilde harmanladığı bir albüm olup; aynı zamanda Çetin Akdeniz gibi bir bağlama virtiözü’nün, müzikseverlerle tanıştığı ilk çalışmaların örneğidir.

Türk Halk Müziğinin otantik ve yerel anlamda vazgeçilmez enstrümanı olan bağlama, bu albümde gitar ile son derece dengeli bir uyum sergilemektedir.

“Hay Yam Yam” yayınlandığı yıl büyük ilgi görmüş ve uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Erkin Koray, 80’lerdeki suskunluğuna inat bu albüm ile şeytanın bacağını kırarak daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

“Hay Yam Yam”, “Hayat Katarı”, “Yok Yok”, “Haftanın Yedi Günü”, “Konuşuyorduk” gibi şarkılar, standart Erkin Koray hayranları dışında genç üniversite kitlesi tarafından da kabul görmüş ve yeni bir Erkin Koray kitlesinin temelleri atılmıştır.

Yıllar sonra Mega Müzik, 2011 yılında bu albümü CD olarak basmış ve şarkılar dijital olarak kayıt altına alınmıştı. Bugün ise; bir ara ülkemizde unutulmuş bir format olmuşsa da, son yıllarda inanılmaz bir ivmeyle yükselişe geçen plak formatıyla “Hay Yam Yam” albümü yeniden vitrinlerde.

Tüm master çalışmaları ve plak basımı yurt dışında gerçekleştirilen bu plak, 180 gr ağırlığıyla dünya standartlarında bir proje olarak dikkat çekiyor. Plağın en dikkat çekici özelliği pürüzsüz kaydı...

Günümüzde yeniden plak olarak basılan albümlerde sıklıkla rastlanılan dip boşluk, uğultu, bas/tiz dengesizliği gibi olumsuzluklar bu albümde yok. Son derece özenli yapılmış bir mastering’le karşılaşıyoruz.

Orijinal kapak desenine sadık kalınarak, arka zeminde ahşap desen kullanılmış ve sanatçının müzikal ruhuna hitaben bir “Woodstock” göndermesi yapılmış. Arka kapakta artık Erkin Koray’ın bir parçası haline gelmiş 1961 model süt beyazı Gibson SGgitarı yer almaktadır. Açılır kapanır iç kapakta ise Erkin Koray’ın 1960’lar ve 1970’lerden seçilme dergi/gazete haber ve fotoğrafları yer almaktadır.

Bir diğer albüm ise hem Erkin Koray’ın hem de Türk Rock tarihinin zirve albümlerinden biri olan “Gün Ola Harman Ola”...

1996 yılında kaset ve CD olarak piyasaya çıkan albüm, o güne değin yapılmış Erkin Koray albümleri içinde; eşlik eden müzisyenlerden kaydın kalitesine, kapağından insert bilgilerine, dört başı mamur bir çalışma olarak karşımıza çıkmıştır.

Yapımcı firma bu konuda titiz davranmış ve albümün mastering’lerini yurt dışında yaptırmıştır. Albümün müzik yelpazesi de uluslar arası düzeydedir. Hard Rock’tan Etnik tarza, Soft Rock’tan Fantezi’ye, konsepti oldukça geniş bir albümdür.

Başta “Akrebin Gözleri” olmak üzere; albümde birçok şarkı adeta bir “ders” niteliğindedir. Aynı sene 55 yaşına basan Erkin Koray’ın, enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden son derece sağlam gitar soloları atabileceği genç kuşak rocker’lara örnek olarak arz etmektedir.

Dönemin popüler mekanı Kemancı’da, albümdeki neredeyse tüm şarkılara klip çekilir.

Mega Müzik, yine bir ilk’e imza atarak bu önemli albümü de, 180 gr baskılı ve açılı/kapanır kapaklı olarak plak formatında piyasaya çıkardı. Plağın tüm mastering ve baskıları yine yurt dışında yapılmış.

Albümün orijinal kapağına sadık kalınarak; kapak içi albüm bilgilerinin ve Erkin Koray fotoğraflarının da dahil olduğu bir tasarımla kapak yeniden oluşturulmuş.

Mega Müzik, Türk Rock Tarihinin bu iki önemli albümünü plak olarak yeniden piyasaya sürmesiyle, önemli bir misyon üstlenmiş durumda.

Sadece kaset ve CD baskılarının yapıldığı bu albümler, günümüz teknolojisiyle yeniden mastering yapılarak ve arşivsel kapaklarla yeniden tasarlanarak, hem sanatçının hayranlarının hem de plak koleksiyonerlerinin gönüllerine taht kuruyor.

Ömrünün 60 yılını müziğe adamış Erkin Koray’a da böylesi kral taçları yakışır elbet...