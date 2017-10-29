Erol Evgin... ADANA'DA SEVGİ SELİ!

36 yıl aranın ardından çıktığı 'Altın Şarkılar' Türkiye Turnesi kapsamında Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda Adanalı sevenleriyle buluşan Erol Evgin, unutulmaz bir geceye imza attı.
Yaklaşık 3 saat süreyle sahnede kalan Evgin, geçmişten günümüze şarkılarının yanı sıra sürprizleriyle sevenlerini mest etti.
Adanalı sevenleriyle şarkılarını tek bir ağızdan seslendiren Erol Evgin, sahnede hayatını kaybeden Türk müziğinin ve sinemasının usta isimlerini şarkılarıyla andı.
Konserinin finalinde sahneye Türk bayrağıyla çıkan ve İzmir Marşı'nı seslendiren Erol Evgin, Adanalı sevenleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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