Erol Evgin... USTA YORUMCUDAN 94. YIL KONSERLERİ!..

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Cumhuriyet’in 94. yıl dönümünde “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konseriyle İstanbul’da müzikseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin organizasyonuyla İstanbullularla buluşan Erol Evgin, adını Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı” ndan alan “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konserinde; Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze uzanan dönemi şarkılar, türküler ve anekdotlar eşliğinde anlatırken, müzikseverlere unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşattı.

Cumhuriyet Çocukları ile sahneye çıktı

Aralıksız 120 dakika süren konseri boyunca salonunu tıklım tıklım dolduran müzikseverlere sevilen şarkılarından, türkülere ve marşlara kadar zengin bir repertuar sunan Erol Evgin, konserinin açılışını 50 kişilik Büyükçekmece Çocuk Korosu ile birlikte yaptı.





Evgin 36 yıl aranın ardından da çıktığı 'Altın Şarkılar Türkiye Turnesi’ kapsamında Mersin Yenişehir Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşan Erol Evgin, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Yaklaşık 3 saat süreyle sahnede kalan Erol Evgin, geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını Mersinli sevenleriyle tek bir ağızdan seslendirdi. Konserin finalinde sahneye Türk bayrağıyla çıkan ve İzmir Marşı'nı söyleyen Erol Evgin, Mersinli sevenleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.