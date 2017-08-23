Erol Köse... MURAT BAŞOĞLU'NUN ABİSİNE ULAŞTI!...

Erol Köse, TVEM'de yayınlanan programı "Her şeyi Konuşalım" programına Murat Başoğlu'nun abisini bağladı. Ardından da açtı, ağzını yumdu gözünü...

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, "amcası Murat Başoğlu ile eşi Selçuk Kabadayı'yı aldattığı" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Erol Köse, "Her şeyi Konuşalım" programı canlı yayınında Burcu Başoğlu Kabadayı'nın babası Tahir Başoğlu'nu aradı. Başoğlu konunun mahkemeye intikal ettiğini ve konuşmak istemediğini söyledi.

Köse telefonu kapattıktan sonra deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. Murat Başoğlu için 'Şerefsiz' diyen Köse, "Bu sapkınlığa normal tepki veremeyiz, doktor olarak söylüyorum bu sapıklıktır, ensest ilişkidir" dedi. ​İŞTE O VİDEO;