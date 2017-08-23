  • BIST 109.073
  • Altın 145,075
  • Dolar 3,4999
  • Euro 4,1284
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Erol Köse... MURAT BAŞOĞLU'NUN ABİSİNE ULAŞTI!...

»
Erol Köse... MURAT BAŞOĞLU'NUN ABİSİNE ULAŞTI!...
Erol Köse, TVEM'de yayınlanan programı "Her şeyi Konuşalım" programına Murat Başoğlu'nun abisini bağladı. Ardından da açtı, ağzını yumdu gözünü...

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, "amcası Murat Başoğlu ile eşi Selçuk Kabadayı'yı aldattığı" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Erol Köse, "Her şeyi Konuşalım" programı canlı yayınında  Burcu Başoğlu Kabadayı'nın babası Tahir Başoğlu'nu aradı.

Başoğlu konunun mahkemeye intikal ettiğini ve konuşmak istemediğini söyledi.
 

Köse telefonu kapattıktan sonra deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü.

Murat Başoğlu için 'Şerefsiz' diyen Köse, "Bu sapkınlığa normal tepki veremeyiz, doktor olarak söylüyorum bu sapıklıktır, ensest ilişkidir" dedi.

İŞTE O VİDEO;

muratbasoglu_burcu-basoglu-nun-babasi-konustu.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aybike Esin Tumluer… 23 KİLO VERDİ, ROLÜ KAPTI!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:00
  • Cem Lokmanhekim... ÜNLÜLERİN TAKI TASARIMCISI, KANSERE YENİK DÜŞTÜ!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:45
  • Sibel Can... 21 YIL ÖNCEKİ PAPARAZZİ KONUŞTU!20 Ağustos 2017 Pazar 17:17
  • Mustafa - Emina Sandal... DENİZ KEYFİ!20 Ağustos 2017 Pazar 14:00
  • Hayta İsmail (Ahmet Arıman)... "GÖNÜL EĞLENDİRMİYORUZ, EVLENİYORUZ"20 Ağustos 2017 Pazar 13:20
  • Bora Akkaş - Seda Türkmen... EVLENDİLER!20 Ağustos 2017 Pazar 13:00
  • Alişan... ÇOK KONUŞULAN BAKIŞI İÇİN NE DEDİ?20 Ağustos 2017 Pazar 12:30
  • Bülent Ersoy... 4 GÜN TATİLE 4 KRAL DAİRESİ KAPATTI!20 Ağustos 2017 Pazar 10:00
  • MERSİN MERSİN OLALI BÖYLE BİR TANITIM GÖRMEDİ!19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:00
  • Sinem - Kenan İmirzalıoğlu... BODRUM'DA AŞK ZAMANI!19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti