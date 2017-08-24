Esat Yontunç... 'ACUN MEDYA'DA DÜĞÜN ZAMANI!

Acun Ilıcalı'nın kariyer basamakları tırmanırken yanında olan en yakın arkadaşlarından olan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontuç, Hande Gülşen ile dünya evine girdi.

19 Eylül'de kızının annesi Şeyma Subaşı Fransa'da nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı ile uzun yıllar birlikte iş yapan ve yakın arkadaş oldukları bilinen Esat Yontuç, 4 Ağustos'ta sözlendiği Hande Gülşen ile bugün hayatlarını birleştirdi.

Düğüne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, yakın arkadaşının ayrıca nikah şahitliğini de yaptı.

3. kez damat olmaya hazırlanan Acun Ilıcalı, en yakın arkadaşının nikah şahidi olurken, giydiği lacivert smokin ile adeta damatlık provası yaptı.