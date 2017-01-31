Eski sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki... AŞK ACISI NELERE KADİR!..

İngiliz kadın, kendisini terk eden erkek arkadaşından intikam almak için inanılmaz bir değişim geçirdi.

İngiltere’nin Wellingborough kasabasında yaşayan 25 yaşındaki Sian Ryan adlı genç kadın, kendisini terk eden eski sevgilisinden aldığı intikamla sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla romantik bir hafta sonu gezi programı yapmayı planlayan Ryan, sevgilisi tarafından sebepsiz yere terk edilince depresyona girdi. Uzun ve uykusuz geçen gecelerin ardından; kendini toparlayıp eski sevgilisini unutmak için spor salonuna yazılan Ryan, 45 kilo vererek 120 kilodan 75 kiloya düştü. İşte aşk acısını muhteşem bir vücuda dönüştüren İngiliz kadının şoke eden değişimi...