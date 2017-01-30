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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... GÜÇ SAVAŞLARI KIZIŞIYOR!

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... GÜÇ SAVAŞLARI KIZIŞIYOR!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik’in yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 31 Ocak Salı günü 20.00’da 55. bölümüyle atv'de izleyicisiyle buluşacak.

55.Bölüm:

Hızır Çakırbeyli CIA’e kafa tutmasının bedelini ağır öder. Tutuldukları yerde yapılan eziyetler karşısında güçlü durmaları çok zor olacaktır.

Çakırbeylilerin ortadan kaybolmasının nedeni kısa sürede anlaşılır. Ünal Kaplan, Hızır’ın kaybının zayıflığına yol açacağını bildiğinden her türlü pazarlığa hazırdır.  Masaya oturmak isteyen Ercüment herkesin oyunu istemektedir.

İlyas ise böyle bir pazarlığa asla yanaşmaz. Abisinin bu şartlar karşısında gerekirse oğlunun ölümüne göz yumacağını bilir. Masa üyeleri de Hızır’ın uzlaşmaktansa ölmeyi isteyeceğini bildiği halde Ercüment’in isteklerine boyun eğer.  

Diğer yandan yeğeni CIA’in elinde olan Davut operasyon için harekete geçer.  Ünal’la birlikte hareket eden Suzi de olanlar karşısında gücünü gösterecektir.

Meryem ve Ceylan aynı acının etrafında bir araya gelirler. Meryem olanları ev ahalisinden saklamak istese de Hayriye Ana bir şeylerin ters gittiğini hemen anlar. Ailesinin başına gelenler yüzünden artık gücü kalmamıştır. Yine de metaneti elden bırakmaz. 

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