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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... HIZIR PAZARLIK MASASINDA!

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... HIZIR PAZARLIK MASASINDA!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik’in yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 20 Aralık Salı günü 20.00’da 52. bölümüyle atv'de izleyicisiyle buluşacak.

52.Bölüm:

​​Gülmezler belası nihayete ermiş sıra ardındakilere gelmiştir. Hızır, Salih Gülmez'in bahsettiği zincirin diğer halkalarına ulaşmak için kolları sıvar. CIA ile pazarlık yapmak üzere masaya oturan Hızır'ın planları yeni düşmanlıklara neden olacaktır.

Kaderinden köşe bucak kaçmaya çalışan Özkan'ı arkasındaki güçler de gözden çıkarmıştır. Yaşamak için son şansı saf değiştirerek elindeki belgeleri Ünal Kaplan'la paylaşmaktır. Hızır için ise Özkan'ın hayatta kalması gibi bir ihtimal söz konusu değildir.

Çakırbeyli hanesi yaşanan hareketli günlerin ardından bir nebze durulmuştur. Bir çocuğunun daha ortaya çıkmasından sonra Hızır'ı evde görmek istemeyen Meryem özlemine yenik düşecek ve geri adım atacaktır.

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