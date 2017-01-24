Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik’in yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 24 Ocak Salı günü 20.00’da 54. bölümüyle atv'de izleyicisiyle buluşacak.

54.Bölüm:

​​Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer’i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer’in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez.

Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA’in yeni silahı olacaktır.

Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır’ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır.

Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karşılık vermekte geç kalmaz. Huzur kaçırmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajı vermek adına organize ettikleri gecede adeta düşman çatlatacaklardır.

Esra’nın yaptığı yanlışı bir türlü hazmedemeyen İlyas depresyondadır. Evine gitmemesi ve her gün yaşadıklarını unutmak adına kendini dağıtması Çakırbeyli ailesini bunaltır.

Her ne kadar ayrılmak istediğini söylese de Esra’yı hala sevmektedir. Handan ve Ceylan’ın yanına sığınan Esra da ne yapacağını bilmez haldedir.

Bu duruma son vermek de ailenin toparlayıcısı Meryem’e düşer. Sonunda ikna olan Esra’yı evinde kötü bir sürpriz beklemektedir.